El nuevo rol de Cazzu

La cantante Cazzu está embarazada de su novio Christian Nodal, y ambos se instalaron en Argentina. Por otro lado, la bebé llegará antes de fines de año y la mujer debe tomar decisiones en lo referente a su carrera profesional. Lo primero que hizo fue dejarse ver, y brindó una nota confirmando que su vida siguió como siempre, y se muestra muy sexy y lucha por dejar los protocolos de lado. Asimismo, en una nota para la revista gráfica de alcance internacional Rolling Stone, revela: “Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia”. Asimismo, continuó: “Obviamente, seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio, entendiendo que la vida es ambas cosas”. Asimismo, indicó: “Creo que ha sido uno de los momentos en los que más me ha tocado crecer y pensar en cosas”. Por último, reflexionó: “Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme 100%. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que a una no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”.