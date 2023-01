El presente de Mauro Icardi

Desde hace menos de una década, Mauro Icardi se enamoró de Wanda Nara, comenzaron una relación amorosa y tuvieron dos hijas llamadas Isabella y Francesca. La familia terminó de completarse con los tres hijos que ella tiene con Maxi López llamados Valentino, Benedicto y Constantino. Asimismo, la pareja vivía en el Viejo Continente, donde él se desempeña como futbolista mientras que ella oficia como su mánager. Además, fundó una empresa de cosmética, otra textil y es toda una celebridad como panelista en la televisión europea.

Pero como no todo lo que brilla es oro, el matrimonio sufrió una crisis cuando Eugenia Suárez intercedió y tuvo un romance con el jefe del clan, lo que implicó un escándalo de tintes internacionales. Se separaron y se reconciliaron mucho tiempo después. Para ese entonces, la separación estaba hecha legalmente como también la división de bienes que fue realizada mientras estaban superando la crisis. Tiempo después la mujer volvió a Argentina, donde se la vinculó al cantante de cumbia 420 llamado L-Gante, aunque solo admitieron ser buenos amigos.

Ahora Mauro y Wanda tuvieron un acercamiento con un viaje incluido, pero no pudieron subsanar las diferencias y admitieron su divorcio definitivo. Es por ello que él se fue a Turquía a pasar las fiestas, donde se desempeña como futbolista a partir de finales del 2022. En tanto que la famosa rubia viajó con destino a Punta del Este junto a sus cinco hijos para festejar con amigos. En esta situación, el muchacho hizo un posteo dedicado a su exesposa, pero luego decidió quitarlo; esta circunstancia fue descubierta por Juariu, la panelista de Bendita TV. Allí escribió: ­“Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba, porque fue cuando más fuerte me hice, porque fue cuando más confié en mí mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo”. En cambio, su exmujer solo puso un mensaje junto a sus hijos sin referirse al muchacho y redactó: “Feliz 2023 para todos, les deseamos lo más hermoso a todos... ­Terminando el año con lo más lindo de mi vida”. Hasta el momento todo sigue como entonces, ellos alejados y sin señales de una reconciliación.