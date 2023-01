La cienciología en Hollywood

Fundada hace más de cuatro décadas por un científico social llamado Ron Hubbard, la cienciología es una corriente espiritual y social que funciona alrededor del globo terráqueo, pero en Estados Unidos fue adoptada por una ola de famosos que la defienden a rajatabla.

Para empezar, el actor Tom Cruise que estuvo casi dos décadas junto a Nicole Kidman, con quien adoptó dos hijos: Isabella y Connor. Ellos profesaron este culto por el lapso de tiempo en el que estuvieron juntos. Kidman luego se pasó al budismo y el siguió su militancia exclusiva en el grupo.

Los dos herederos de esta unión se convirtieron en mayores de edad y aún están inmersos en la doctrina.

Con controversias debido a las pautas de exclusividad que deben tener los miembros, la cienciología también fue elegida por Russell Crowe, que llegó al movimiento debido al auspicio de Tom. Tomó las clases necesarias, pero a último momento decidió que era mejor desistir. Al respecto, comentó a un medio de alcance internacional: “Fue muy agradable pero nunca terminé cruzando el portal”.

Por otro lado, la artista de reparto que ganó popularidad y fama gracias a su paso por Mad men, Elizabeth Moss también se sumó a esta corriente desde que era tan solo una niña. Cuando fue indagada al respecto solo afirmó que sus vivencias fueron muy buenas aunque no quiso explayarse más.

Recordemos que luego de ser la elegida para la serie mencionada, Moss protagonizó El cuento de la criada. Esta historia transcurre en una sociedad que se rige con un orden dictatorial y una absoluta religiosidad que no admite grises. Todas son características muy similares a lo que sucedería en ela agrupación de la cual forma parte, según denuncias que no llegaron a ningún puerto porque fueron solucionadas en el ámbito privado.

El cantante Beck tuvo su paso breve por la religión cuando estuvo casado con la actriz Marisa Ribisi. Luego de su divorcio decidieron terminar también con su adhesión. Asimismo, la actriz Juliette Lewis se consagró en Hollywood desde su adolescencia y supo salir con Brad Pitt. En sus búsquedas de autoayuda encontró a esta sociedad.

El escritor de monólogos y humoristas Jerry Seinfeld, que tuvo su sitcom homónima, tomó clases de cienciología aunque no militó la corriente, tan solo estuvo por un tiempo. Laura Prepon, la protagonista de Orange is the new black, fue invitada a la religión por su hermano mayor, el actor Christopher Malcolm. Fiel a sus sentimientos, encontró un lugar donde pudo estar contenida y resguardada con su fe.

También la actriz fallecida de forma reciente, Kirstie Alley, que ganó popularidad por Cheers, Mira quién habla y Mira quién habla también, se sumó en 1979 y gracias a este conjunto pudo enfrentar su adicción a la cocaína. Incluso compró una casa cerca de donde funciona la sede central de la corriente.

Los conflictos comenzaron con las denuncias de los adherentes y empeoraron cuando las famosas apoyaron las demandas. Leah Remini fue una de las primeras, y a ella se sumó Lisa Marie Presley, la hija del cantante Elvis.

Por último, John Travolta y Kelly Preston acudieron a la iglesia tras la muerte de su hijo mayor donde encontraron un refugio para soportar el dolor.

Tiempo después quedaron como fieles fijos y hoy es el consuelo del actor que también perdió a su compañera de vida.