El príncipe Harry y Meghan alejan rumores de divorcio

Si bien el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle pareciera estar siempre en el ojo de la tormenta y en un loop eterno de corridillos y conflictos, esta vez la pareja real es noticia, pero justamente por un lindo motivo. Ocurre que ambos se dejaron ver compartiendo una cena romántica por el cumpleaños número cuarenta y dos de Meghan, justo cuando están atravesando nuevos rumores de crisis y separación. Todos en la prensa británica entienden que este gesto intenta despejar tales rumores y darle un alto a las elucubraciones de ese tenor.

Los trascendidos no solo apuntaban a una crisis amorosa, sino ya directamente a que querían vender su mansión de Montecito y que estaban por comenzar a realizarse los trámites de divorcio, por las diferencias que no pueden zanjar. Es más, esos medios extranjeros aseguraron que el duque de Sussex dejaría a su esposa para “encontrarse a sí mismo”, porque últimamente siente que no encaja en el mundo de ella. Y es el mismo Harry quien habría dado el primer paso proponiendo el divorcio para pasar un tiempo solo, diciendo que “se siente perdido”. Así las cosas, lejos de todo eso, ellos eligieron un superexclusivo restaurante de Montecito. Y si bien fue una celebración íntima, estuvieron acompañados de su amigo Matt Cohen. Para la ocasión, Meghan vistió un vestido largo y ajustado, con hombros al descubierto. En tanto, él eligió una camisa de lino en color azul y pantalones claros. Según la prensa local, ambos se mostraron sin inconvenientes y se los pudo ver muy sonrientes, disfrutando de un lindo momento de amor y relax. Dando a entender, al menos por un rato, que la relación y el amor entre ellos es más fuerte que lo que pueda decir la prensa.