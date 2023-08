Xuxa: “No me gustaría que mi historia fuera olvidada”

Con 60 años recién cumplidos, Xuxa, la eterna rubia que conquistó Argentina y el mundo vive un gran presente en Brasil. A punto de estrenar Un hada vino a visitarme y explorar nuevos negocios, como el de los cruceros temáticos, se suma a su trabajo un documental exclusivo de Globoplay, Xuxa, el documental, en el que revisa su vida, y, por ejemplo, se reencuentra con su exmánager Marlene Mattos, con quien no hablaba hace años. En esta única y exclusiva entrevista para Argentina, la Reina de los Bajitos, dueña de clásicos inolvidables como Ilarié y Dulce miel, habla con diario Hoy sobre sus recuerdos y la nostalgia que siente por nuestro país.

―Cuando surgió la posibilidad de hacer el documental, ¿aceptaste rápidamente la idea de revivir tu carrera y tu vida?

―No, en realidad eso surgió un poco antes de la pandemia, y era para hacer un show y el backstage. Quedé un poco en la duda de si se daría bien o no, pero luego vino Globoplay, junto con Pedro Bial, y me preguntaron si existía la posibilidad de conversar sobre ello, para hacer un documental que se vería por Globoplay. Y ahí sí acepté inmediatamente, porque son 29 años de mi vida que están allá en Globo. Esto fue ya hace un tiempo, y resultó realmente un divisor de aguas, porque de otra manera no podría ser lo que es, no podría tener el material que tuvimos.

―Durante el rodaje, ¿apareció algún recuerdo que tal vez no tenías tan presente?

―Sí, surgieron, fortaleciendo las cosas que yo ya sabía. Creo que pasó un poco con los abusos que sufrí. No solo físicos, sino psicológicos, asedio moral, abuso de confianza, abuso de poder, que en mi carrera fueron bastantes e innumerables. Ahí fui recordándolos y de todo eso fui hablando, entendiendo que no debo quedarme solo con eso, pero pasé muchos y fueron muy fuertes y están muy marcados. Estaban un poco olvidados, parecía que estaban en un lugar que no quería recordar, pero ellos estaban allí.

―Mirando hacia atrás: ¿qué harías de nuevo y qué no?

―Confiar más en las personas sería muy bueno. Y creo que no dudaría en que Dios me colocó en este lugar donde recibo tantas cosas buenas. Sin dudas, yo sería madre tal vez a los 25, o a los 30, o a los 35 años; me gustaría haber sido madre más temprano para poder estar disfrutando más a mi hija y ella también disfrutando más de mi vida.

―¿Cómo fue el reencuentro con las personas que no veías hace mucho tiempo?

―A Marcelo Ribeiro, que hizo conmigo Amor, extraño amor hace 40 años, no lo veía desde ese momento. Para mí fue muy importante. En el caso de Marlene Mattos fue un poco decepcionante. Escuchar a algunas personas que no encontré, pero vi en el documental, como el director Lint de los Estados Unidos, también fue esclarecedor. Creo que es muy fuerte todo esto que viví, y estoy viviendo todavía, viendo el documental y reviendo todo.

―Si alguien no supiera quién es Xuxa, ¿creés que el documental ayudaría a entender quién sos y el fenómeno que se generó desde tu primera aparición?

―Espero que sí, porque quiero que mis nietos vean esto, quiero que mi hija tenga esta certeza, porque ella no lo ha vivido. Mis nietos tendrán que investigar, tendrán cosas para ver, y creo que el documental es muy importante para que mi historia no se apague, porque creo que el ser humano es un poco eso. Tenemos una memoria muy frágil. Comenzamos a ver otras cosas, dar importancia a otras cosas, olvidamos muchas cosas importantes, o incluso vivencias. No me gustaría que mi historia fuera olvidada, al menos para las personas que me quieren y quiero.

―¿Qué recuerdos tenés de Argentina y cuándo volverás?

―Los mejores recuerdos tengo de Argentina. Quiero volver, deseo hacer un lindo show de despedida de la nave en Argentina. Quiero hacerlo con todas las ganas.

―¿La presentación del documental puede ser un motivo para volver?

―No creo que sea solo ese el motivo. Tengo varios motivos para regresar al país. Argentina siempre digo que es un gran presentimiento. Tengo muchas cosas buenas que sucedieron conmigo y en mi carrera. Argentina es una de las cosas que pongo en un lugar muy especial.

―¿Qué recuerdos tenés de nuestro país? ¿Qué es lo que más te hace falta de acá?

―Siento falta obviamente de los argentinos, del calor, del amor, de esta cosa fuerte que los argentinos tienen por todo y por todos aquellos que les gustan. Ustedes me colocaron en este lugar también, y yo creo que es fantástico, creo que es increíble estar en un lugar así, siendo brasileña, hablando un portuñol muy malo; y me aceptaron como soy.

―Si El show de Xuxa volviera, ¿qué incorporarías para las nuevas generaciones?

―Hoy creo saber más y las cosas que hacía anteriormente eran un poco débiles, como por ejemplo en lo que respecta al tema de la inclusión. Traía a niñas y niños de todo tipo a mi programa, porque yo hacía un programa para todos, pero hoy sé que eso se llama inclusión, así que creo que asumiría más estos actos, estos sentimientos, y reforzaría que las personas también deberían hacer esto. En realidad, no lo hice para cambiar la cabeza de nadie, simplemente quería hacerlo. También hablaría más sobre las cosas que considero que son malas, como la homofobia o el racismo.

Volviendo, hablaría más sobre veganismo, sobre inclusión, sobre respeto; Agregaría más estas banderas. Sin duda, también mi amor por los animales, que siempre he tenido, lo colocaría para intentar afirmar más en la cabeza de las niños que tenemos que amar todo lo que Dios creó, principalmente estos pequeños, estos animales, que necesitan tanto de nosotros, que son tan maltratados, explotados. Por eso es que yo me he convertido en vegana, porque la explotación de los animales en nuestro mundo es muy fuerte. Nosotros nos sentimos superpoderosos porque podemos hacer todo, y me gustaría mucho decir eso, principalmente en un país donde comer carne, como en Argentina, es más que una costumbre cultural, es casi una necesidad. Yo mostraría que la proteína no viene del animal, que podemos vivir sin productos animales, sin explotación de los animales. Y quizás hacer que una o dos personas cambien estos hábitos y esta cultura en sus cabezas; esto ya haría una gran diferencia.