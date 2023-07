El reclamo de Mariana Nannis a su ex, Claudio Paul Cannigia

Aunque ambos están disfrutando nuevamente el título de abuelos, ya que hace apenas dos semanas nació la hija de Alex y Melody Luz, lo cierto es que entre ambos la guerra judicial ya data de largo tiempo. Ellos hace mucho tiempo que están separados pero así y todo el conflicto sigue en pie. Y, parece, cada vez más candente. Recientemente se conoció el monto reclamado por ella al “Pájaro”: rondaría los 300.000 dólares, al margen de las propiedades y demás. Vale recordar que entre ambos también existe otra instancia judicial que tiene que ver con la acusación de abuso sexual contra Claudio que realizó Mariana. En medio de todo, él acababa de llegar al país y, abordado por la prensa, fue tajante en sus respuestas frente a las inquietudes de los periodistas sobre la batalla judicial: “Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar. No es necesario que conteste ahora, será necesario en el momento que lo sea”. Luego, además, dijo que no tenía ninguna duda de que se iba a hacer justicia y que estaba muy feliz por el nacimiento de su nieta. Vale recordar que él se encuentra en pareja desde hace años con la modelo Sofía Bonelli.