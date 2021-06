El Yar: “El arte está para que uno pueda expresarse y ser libre”

A paso firme, Manuel Cascallar construyó su camino como fotógrafo y luego integró diversas formaciones musicales. En el presente, bajo el nombre artístico El Yar, este buen muchacho compuso Deseo, una canción fresca que fue realizada junto a Pancho de la Canal y cuya producción es responsabilidad de Ramiro Sagasti. En diálogo con este multimedio, el cantante presenta este nuevo material.

—¿Cuáles son los detalles del recorrido como El Yar?



—Este proyecto surge porque tenía la necesidad de tener la posibilidad de continuar en movimiento, componiendo, haciendo canciones y en el 2019 dejamos de tocar junto a Borrego, la banda espontánea que armamos junto a unos amigos. De esta manera, comencé a sacar temas como solista y elegí apodarme artísticamente como El Yar. En este sentido, tomé la decisión pues mi nombre se relaciona en demasía con mi otro oficio que es la fotografía. Así tomé un seudónimo y acá estamos.

—¿Qué podés contarnos sobre este single que lanzaste por estas horas? ¿Cómo fue el proceso de trabajo?



—Se trata de Deseo, una canción que estoy presentando en este mismo momento. Fue una obra que llevamos a cabo junto a Francisco de la Canal en el estudio Islas mientras que Ramiro Sagasti estuvo a cargo de la producción ejecutiva. Sucede que junto a este último ya he trabajado en reiteradas oportunidades, es más El deporte fue una canción que hicimos juntos. Ahora, Faustina Sagasti fue invitada en las baterías y coros del tema Deseo. Por otra parte, siempre estoy en movimiento, trabajo en otras creaciones que si bien hicimos el año pasado y las fuimos grabando, este proceso se da lentamente. Esta producción fue realizada en los estudios Oz Nerol en Rosario.

—Y de la escena actual, ¿cuáles son los artistas que te gustan a la hora de escuchar música?



—Hay muchas bandas que me gustan. Sin embargo, la verdad es que ahora estoy escuchando música de otra época. De igual forma puedo decir que me gusta mucho el trabajo de Viva Elástico, OK Pirámides, Las Sombras, Isla Mujeres, por nombrar algunas de las tantas que escucho. Respecto a la escena, creo que me encanta, hay muchas propuestas, mucha música. También esta pandemia hizo que formaciones varias se separen.

—¿El arte comunica?



—Considero que el arte está para que uno pueda expresarse y ser libre. No hay ningún tipo de atadura, más que eso no sabría qué decir. Creo que puede sanar, doler, es muy complejo.

—¿Qué otras búsquedas quedan pendientes?



—Creo que me falta hacer cine. De igual forma, en algún momento lo voy a cumplir, no sé cuándo, pero me gustaría.