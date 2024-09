Eleonora Cassano: “Julio Bocca es lo que se merece el teatro Colón”

La eximia bailarina Eleonora Cassano fue una de las figuras de lujo del evento De punta al arte, organizado por la Fundación Julio Bocca en el foyer del teatro Colón. Durante la jornada se presentaron las puntas intervenidas por diversas figuras y hablamos con Cassano en exclusiva.

—Siempre que Julio Bocca tiene algún evento estás…

—Es superimportante para mí. Creo que es importante el apoyo más para hoy, momento tan especial que está viviendo la fundación y todo el mundo. Considero que es importante que se pueda brindar apoyo a los chicos que quieren estudiar ballet, que quieren irse fuera o que no tienen la posibilidad. Entonces es mi partecita de apoyo, por más de que no hice ningunas zapatillas, cosa que me llamó la atención y que estuvo mal, porque siendo el vínculo que tengo yo con Julio, con la fundación, me llamó la atención. Hice el corazón para la fundación Favaloro que me quedo hermoso y lo eligieron de 100 como uno de los 10 más lindos, así que me sorprendió.

—¿Qué recuerdos tenés de cuando empezaste?

—Yo era chiquita y a los 8 años entré al teatro Colón, mis padres no tenían una situación económica importante, ni llegaban a importante, y mis primeras puntas me las regaló mi padrino. Después me compraba las puntas una vez al mes, porque en mi casa mi mamá no lo podía hacer, y es difícil. Hoy pienso lo que es comprar unas zapatillas de punta y no hay sueldo que alcance, así que bancar eso, bancar concursos, master class, que es lo que ahora hago en provincias. En parte también para brindarle la oportunidad que todos los chicos tengan la opción de hacer una masterclass conmigo y no tengan la necesidad de viajar con sus papás, de pagar hotel, de pagar el viaje, entonces bueno pagan la master class, pero están en su lugar.

—¿Cómo recibiste la noticia de Julio Bocca dirigiendo artísticamente el teatro Colón?

—Muy contenta, creo que hace tiempo se lo merecía, y que en parte también le cae en un muy buen momento, porque él está superhecho ya. Tal vez si hubiese sido unos años antes hubiese estado más fresco en cuanto al manejo de una compañía o manejo de situaciones, me parece que es lo que se merece el teatro Colón, espero que las cosas salgan bien y que pueda hacer lo que él quiere hacer con el teatro, que siempre va a ser cosas buenas y ya me dijo que alguna participación voy a tener. A mí me felicitan por las redes como si yo fuese la de la noticia porque es un vínculo de asociación inevitable, ¿no?, pero la verdad que superfeliz por la noticia.

—Durante el año seguís con tus master class…

—Sí, el año de trabajo lo tengo programado hasta fines de noviembre todos los fines de semana. Hoy cerré 30 de noviembre viajar, me voy a Río Grande, me voy a San Martín de los Andes, me voy al norte, lo que viajaba antes con el baile, ahora lo hago con esto. Y además estoy trabajando en educación artística también acá en la Ciudad de Buenos Aires, para darle la posibilidad a los chicos que están en plena formación estudiando el secundario que tengan la opción de meterse en un secundario con inclinación artística y dentro de esos encuentros estoy yo. Es superimportante también y me hace feliz porque si bien no es sueldazo, yo quiero hacerlo porque sé que es algo bueno para la gente.