Elevaron a juicio oral a L-Gante por la causa por la que estuvo detenido

A casi un mes de haber recuperado la libertad, se conocieron las novedades en la causa contra L-Gante. Se confirmó que irá a juicio oral y público, finalmente. Así lo decidió el juez de garantías de Moreno, Gabriel Castro. El trapero estuvo tres meses detenido en la DDI de Quilmes y luego de varios intentos y recursos presentados, finalmente logró la libertad a comienzos de septiembre.

Una de las primeras en dar a conocer la noticia fue la periodista Lili Caruso. “Elián irá a juicio oral por la causa de privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas. No hay fechas todavía, que esté libre no significa que la causa se detiene”, dijo en Intrusos (América). Y agregó: “Lo que sí se le garantizó es que va a estar en libertad hasta la fecha del juicio, pero no tiene que pasar nada en el medio. Es oral y público el juicio. Una a favor que tiene es que le bajaron la calificación de la causa por tenencia simple de estupefacientes. Quiere decir que la droga que le encontraron era para consumo personal”.

La decisión estuvo en manos del juez de garantías, Gabriel Castro —que lleva adelante la causa desde el inicio—, que convalidó el pedido de la fiscalía de Raúl Villalba. Vale recordar que, hace apenas dos semanas, el abogado de uno de los denunciantes había pedido formalmente que se revocara la decisión de dejar en libertad a L-Gante, sin embargo, dicho pedido no prosperó. Además de ello, durante estas semanas también se conoció que Elián había solicitado la visa laboral para poder ingresar a Estados Unidos y dar shows allí. En estos días, el trapero se encuentra retomando su agenda de trabajo. Aún queda por definir, finalmente, cuándo comenzará el juicio.