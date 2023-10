Juan Paya: “Me apasiona mucho el teatro”

El ascensor marca la vuelta al teatro de Juan Paya, dirigido por Esteban Prol y acompañado por Susana Gianonne. Con él hablamos sobre el proyecto.

—¿Cómo te sentís con el estreno de una nueva obra?

—Siempre es lindo estrenar una obra nueva, me apasiona mucho el teatro y le pongo mucho entusiasmo aunque, la verdad, los últimos días me he convertido en una bola de nervios. Es inevitable sentir la incertidumbre de qué va a pasar con el encuentro del público. Uno ensaya mucho sin reacciones, entonces esa necesidad de saber qué es lo que funciona y que no de todo lo que planteamos y ensayamos genera un poco de nervios y ansiedad, pero lo disfrutamos mucho. Hacer teatro nos produce felicidad por tener trabajo y por hacer lo que nos gusta.

—¿Qué significa para vos que te esté dirigiendo Esteban?

—Es muy loco porque hace unos meses, en Rosario, Santa Fe, él dirigió una obra mía llamada La culpa es de Ginebra, pero no tuvimos contacto por la distancia, y acto seguido, por esas cosas de la vida, nos cruzamos en este proyecto. Significa mucho para mí trabajar con Esteban. Hace un tiempo, después de doce años de interpretar obras escritas por mí, vengo tratando de hacer obras de otros autores, aceptando trabajo de terceros. Algo que antes no hacía porque estaba abocado a la autogestión, entonces me encuentro en un momento en donde me dispuse a estar disponible para recibir propuestas y cuando me llegó esta, una de las causas por las que acepté hacerla fue por el señor Prol. Creo que todos los de mi generación crecimos con Cablin, El agujerito sin fin y Montaña Rusa. Entonces hay una sensación de conocerlo mucho, a pesar de no conocerlo en realidad. Creo que tiene una hermosa y larga trayectoria, con proyectos muy populares, para mí tenía un atractivo muy grande que él pueda volcar toda su experiencia dirigiéndome.

—Dos actores, un espacio, ¿es más difícil actuar así?

—No es más difícil, pero requiere de más responsabilidad. De todas maneras, también mi búsqueda en los últimos tiempos tiene que ver con obras que me representen un desafío mayor. En general hice obras con el elenco numeroso, y ahora quiero tener la posibilidad de mostrarme un poco más a nivel interpretativo. Con menos actores eso es más posible.

—¿Por qué hay que ver El Ascensor?

—Porque es una obra qué pasa por varias emociones, como el ascensor que sube y baja, así sucede con lo emocional de estos personajes y espero que el público se contagie de esa sensación zigzagueante entre la ternura y el humor.