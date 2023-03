En Hollywood aseguran que la próxima de Tarantino será su última película

El único que siempre supo con total certeza cuál sería su próximo paso fue el propio artista. Alrededor de Quentin Tarantino, uno de los directores más importantes e icónicos de la historia del cine, siempre hubo cierto halo de misterio, y esta vez no será la excepción.

Ocurre que en la prensa especializada de Hollywood se viene rumoreando desde hace rato que la próxima película suya podría ser la última.

Según una nota exclusiva en la revista especializada The Hollywood Reporter, fuentes cercanas al cineasta expresaron que todo parece indicar que la producción y filmación del nuevo trabajo comenzaría este mismo año. Aunque todavía no cuenta con un estudio asociado, está basado en el guión titulado The movie critic, que escribió el propio Tarantino. Y la historia se centraría en una periodista cinematográfica de la década los setenta. Es más, en esa misma nota señalan que la película podría estar basada en la vida de Pauline Kael, quien fuera una reconocida e influyente crítica de cine durante esa época. Pauline falleció en 2001 y durante mucho tiempo sus reseñas en el The New Yorker fueron de las más prestigiosas de su tiempo.

La profusa filmografía de Quentin incluye algunos clásicos considerados de los más importantes de la historia del cine: Perros de la calle (1992), Pulp fiction (1995), Jackie Brown (1997), tres filmes de Kill Bill (2003), A prueba de muerte (2007), Bastardos sin gloria (2009), Django sin cadenas (2012), Los 8 más odiados (2015) y Había una vez en Hollywood (2019). El director siempre manifestó que su carrera como cineasta comprendería diez filmes y que a los 60 años se retiraría de la actividad. Vale señalar que el propio Tarantino ha dejado bien en claro y ha insistido en que las tres partes de Kill Bill se toman como una única película. Pues bien, lleva nueve largometrajes filmados y faltan apenas unos pocos días -específicamente, nueve- para que cumpla, finalmente, seis décadas. Y el misterio lo ronda. Vale recordar que su última película, Había una vez en Hollywood, obtuvo diez nominaciones a los premios Óscar, de los cuales solo ganó dos: mejor actor principal y mejor diseño de producción.

Con respecto a los detalles de la nueva película, la prensa hollywoodense deslizó que Tarantino nuevamente invitará a múltiples potenciales financistas a leer el guion. Este mismo método lo hizo con su anterior filme. Así las cosas, de concretarse esta modalidad, los ejecutivos de los estudios interesados en producir la cinta tendrían que dirigirse a la oficina del agente de Tarantino en Beverly Hills, para poder leer algunas páginas del guion en su sala de conferencias. ¿A qué se debe esto? A que en su momento llegaron a filtrarse algunas partes y pasajes del libreto de la película Los 8 más odiados de 2015. Además de todo ello, se sigue comentando la posibilidad de que Tarantino participe como director o se involucre de algún otro modo al universo de Star Trek. Han circulado muchos rumores al respecto, pero nada se ha confirmado aún. En cuanto al retiro de Tarantino luego de la filmación de su décima película, la probabilidad es cada vez mayor, pero todo tiene un halo de misterio.

Así las cosas, hay que señalar que Tarantino no solo se ha dedicado a la dirección, sino también a la producción, al guion, a la edición y a la actuación. Por lo que muy posiblemente siga ligado al séptimo arte desde alguna o varias de esas aristas. El director es considerado uno de los más importantes de la historia y, entre otros galardones, ha recibido dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios Bafta y la Palma de Oro del ­Festival de Cannes. Además, en 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes.