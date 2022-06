En la mira: Emilia Attias y Gabriel Goity hablan del intenso thriller

El filme En la mira está protagonizado por Nicolás Francella, Paula Reca, Emilia Attias y Maxi de la Cruz. Además, cuenta con la participación especial de Gabriel Goity bajo la dirección de Ricardo Hornos y Carlos Gil, y es una de las películas nacionales más vistas en salas que, en breve, llegará a HBO MAX. Este intenso thriller cuenta cómo un empleado de un call center vip (Francella) recibe una particular llamada que lo pondrá en riesgo.

“Es una historia rioplatense, que pasa en Buenos Aires, y es interesante que se vea en otros países para acercar nuestra idiosincrasia a gente que va a interpretarla desde su propio lugar, y eso es interesante, aunque lo que cuenta es universal y puede pasar en cualquier lugar del mundo”, cuenta Emilia Attias en diálogo con diario Hoy sobre el costado argentino que tiene el relato . Además, resalta: “Ya había hecho thrillers, me gusta mucho, como género, porque te pone en un mood, hay algo registro base de partitura que a nivel timing interpretativo uno ya lo tiene, y es medio orgánico cómo ya los tenemos incorporados. Me es cómodo seguir el camino, aunque lo interesante es hacer algo distinto y no cumplir tanto las reglas de género”.

Por su parte, Gabriel Goity destaca: “Me encanta trabajar en este tipo de películas, y agradecido, acá me toca interpretar un personaje con una característica que tiene que ver con no estar tanto en cuerpo presente pero me atrajo el tema de la importancia del relato con la voz, es un protagónico, pero no tradicional, y esto es un desafío. Siempre me gustó trabajar desde la voz y además porque es un género difícil de encontrar en la Argentina y me sentí halagado cuando me acercaron este personaje que hizo que estuviera mucho tiempo encerrado en un estudio y no por eso dejó de ser apasionante y atractivo. Vale mencionar que su voz oficia como antagonista del personaje protagónico de Nicolás Francella.