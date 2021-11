“Es importante que este tipo de papeles llegue a la pantalla”

La talentosa actriz Ana Rujas protagoniza Cardo, que mañana llega a AtresPlayer Premium. Sobre una idea original de Rujas, y dirigida por Claudia Costrafreda, es producida por Los Javis. Diario Hoy dialogó con ella a horas del estreno.

—¿Cómo fue la comunión con Claudia para sacar adelante el proyecto?

—La conocí porque fui jurado en un festival de cortos y me enamoré de su corto. La empecé a seguir en las redes y desde entonces nos seguimos, me gustaba su trabajo y cuando les llevé la idea a Los Javis, recogí unas ideas y mi imaginario y mi mundo me juntaron con Claudia. Me parecía increíble porque me gustaba lo que hacía y ha sido genial trabajar con ella.

—¿Cómo fue entrar en el personaje y qué tanto tiene de vos?

—De mí tiene bastante, al igual que de Claudia y de todas, creo que María somos un poco todas y todas. Fue difícil porque el personaje está muy en contacto con la oscuridad, muy determinada y concreta, y para no tocarla bebe, se pone una raya o se pone a tomar. Empieza a entrar en contraste con el dolor, que lo quiere tapar, eso es lo más difícil, eso de querer salir constantemente con él.

—La serie es muy valiente, dialoga con otros proyectos como I may destroy you, ¿sensaciones de ser parte de un proyecto así con la mujer en el frente de manera tan potente?

—Es muy importante que llegue este tipo de papeles a la pantalla y que muchos hombres y mujeres puedan identificar lo que es un abuso, lo que significa estar sometida al sistema, porque María está sometida al sistema y termina tomando malas decisiones y es necesario más series que amplifiquen el altavoz.