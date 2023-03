Esmeralda Mitre y su cambio de look

La actriz Esmeralda Mitre parece haber arrancado un 2023 con algunos cambios. Durante estos primeros meses del año llegó a tener alguna aparición en televisión pero no mucho más. Sí había circulado mucho durante los últimos meses del año pasado las posibilidades ciertas y los coqueteos y amagues respecto a que pudiera dedicarse a la política durante este 2023 o el año próximo. Mas allá de algunos rumores y trascendidos, por ahora no hay mayores novedades respecto a ello.

Pues bien, la actriz se realizó algunos cambios y retoques estéticos en su cara y decidió finalmente compartirlos a través de las redes, donde tiene miles de seguidores. Junto a una serie de fotos donde se la ve a ella en primer plano, empezó escribiendo: “Dos semanas y ya sin puntos, súper feliz con los resultados, me hice un mini deep plane face lift + un touch de párpados”. Además de ello, expresó: “Contenta porque me veo muy bien y muy natural. Lo cuento porque sé que hay mucha gente que se lo haría, pero pueden tener temor a verse diferentes”. Luego, agradeció a su doctor, de acuerdo con sus palabras:“Por haber superado mis expectativas y haberme dejado muchísimo mejor en mi aspecto. Sinceramente hiciste que me sienta con la autoestima mucho más alta”.

Vale recordar que la última y sorpresiva aparición de Esmeralda en televisión había sido hacia mediados de febrero de este año, cuando fue invitada al programa de Beto Casella. Allí, fiel a su estilo polémico y sin pelos en la lengua fue muy crítica del programa y del fenómeno de Gran Hermano. Consultada por Casella expresó: “Tengo una teoría y es como de los años 90. No les entiendo de qué hablan, no sé de qué hablan, son gente como rara. Son gente de los 90 pasada de moda, no hay un gay, un travesti, nada moderno”. Además de ello, en esa ocasión, también confesó que había conocido a Walter Alfa Santiago, uno de los personajes más polémicos del reality, hacía ya varios años. Dijo de manera sorpresiva: “Alfa fue alumno mío en las clases de teatro. Fue despedido. No voy a hablar mucho sobre el tema porque tengo miedo”. Y agregó: “Fue despedido por malos comportamientos para sus compañeros y no voy a hablar más porque tengo miedo de tener problemas judiciales”. Los últimos proyectos televisivos en los que trabajó Mitre son, entre otros, Por amarte así, Guapas, Taxxi, amores cruzados; además de sus participaciones en algunos realities como Bailando por un sueño y Cantando por un sueño.