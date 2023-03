Sam Neill reveló que padece una grave enfermedad

Parte del universo cinematográfico internacional se sorprendió al darse a conocer las declaraciones del actor Sam Neill, conocido mundialmente por sus papeles en la saga Jurassic Park. Sus dichos fueron en el marco de una entrevista con el diario The Guardian con motivo de la publicación, durante las próximas semanas, del libro de sus memorias Did I Ever Tell You This? (¿Alguna vez te dije esto?). Allí, el actor de 75 años señaló que le detectaron la enfermedad hace un año, mientras estaba en la gira promocional de la película Jurassic World: Dominion.

En la entrevista confesó que empezó a escribir algunos apuntes de su vida como una forma de mantenerse ocupado y una excusa para no dejar de trabajar, y también como un alivio mientras se sometía a los primeros tratamientos. Al respecto el actor expresó: “Me encontré sin nada que hacer. Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: ¿Qué voy a hacer?”. Además, agregó: “Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá”.

Neill nació en Irlanda del Norte y empezó a actuar en los años setenta. Entre otros papeles, trabajó en Peaky Blinders, Poseidón, La caza del Octubre Rojo y Event Horizon. Pero claramente su papel más recordado es el de Jurassic Park, donde se puso en la piel del paleontólogo Alan Grant. “No tengo miedo de morir. Lo que no quiero hacer es dejar de vivir, porque realmente disfruto vivir”, sostiene en algunos de los pasajes que circularon como adelanto del libro y que compartió en la entrevista con la prensa inglesa. El actor fue sensación durante el momento más duro de la pandemia, ya que a través de las redes compartió simpáticas canciones y mensajes de ánimo que interpretaba con su ukelele. Mientras tanto, se prepara para la adaptación de la novela Apples Never Fall (Las manzanas nunca caen) de Liane Moriarty, que se filmará en Australia.