Shakira y su “bruja”

Mucho se debatió y se deliberó respecto a la famosa “bruja” que había en la casa de Shakira, quien está pronta a mudarse a Miami junto a sus hijos y sus padres. Ocurre que, según rumores, llegó a oídos de la cantante que los padres de Piqué así la apodaban a ella: “la Bruja”. Por ello ha aparecido en la terraza de la cantante. En principio se especuló que dicha figura tenía que ver con una “protección” contra la mala vibra. También se llegó a decir que esa figura mitológica tenía que ver exclusivamente con su exsuegra. Pero, al parecer, tendría que ver con sus exsuegros, y el motivo no sería otro que el ya mencionado: era la forma de nombrarla que tendrían en el entorno de Piqué, no solo sus exsuegros sino también familiares y amigos; ya que la bruja apuntaba hacia la casa de los padres de Piqué. Lo que no se sabe es si efectivamente “la bruja” también acompañará a la cantante a Miami o se quedará apuntando al hogar de los Piqué.