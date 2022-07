Exclusivo: Fabiana Cantilo habla sobre su primera película

Diario Hoy fue uno de los pocos medios nacionales que participaron de un encuentro desarrollado en torno al inicio del rodaje de la esperada propuesta titulada Lágrimas de fuego. Se trata de una película que fue escrita y protagonizada por la diva del rock and roll nacional Fabiana Cantilo.

La dirección estuvo a cargo de Gabriel Grieco y hay un gran elenco que incluye varias participaciones especiales. Asimismo, tiene como coprotagonistas a Gastón Pauls e Inés Estévez, dos incondicionales de la artista, más las actuaciones de Florencia Peña, Pipo Cipolatti, Julia Zenko, Marisa Mere, Santiago Montes de Oca y Victoria Aragón.

En una entrevista íntima, Cantilo, Montes de Oca, Grieco, Pauls y Aragón dieron cuenta de cómo vivieron este proceso, detallaron las características del desarrollo y revelaron la génesis de una propuesta que los unió en el arte.

—¿Cómo surgió la idea de hacer una película? ¿Bajo qué circunstancias se dio este desarrollo?

—Fabiana Cantilo: Un día me junté con un amigo, Sebastián Mónaco, el nieto de Lucas Demare. Él tiene un bar y me dijo: “Vos sos fóbica al fuego”. Eso le da forma a la película, una mujer que tiene un bar y es fóbica al fuego, y la parte de él, que es fóbico y paranoico, armó todo, es decir que la protagonista es fóbica y paranoica al fuego. Me dijeron: “¿Cómo vas a hacer una peli?”. Y dije mirá, lo hago. Lo primero que hice fue armar un grupo de WhatsApp, porque lo primero es comunicarse.

—¿Qué podés adelantar del proyecto?

—FC: La película empieza cuando ella sale del psiquiátrico y es fóbica al fuego, es una tragicomedia de misterio, la parte de comedia es realmente fellinesca, lyncheana, yo soy medio lyncheana, y cuento desde mí algo que es completamente delirante. Soy desde chica una “tragacine”, cinéfila. Además soy artista plástica, escultora, pintora, tapaba un poco los problemas. Y un día me puse a escribir, pasaron varios personajes. Santiago Montes de Oca, mi compañero de teatro con Luz Palazón, además de actuar, escribió parte del guión.

—¿Cómo llegás a esta producción?

—Gabriel Grieco: Es una película que escribió Fabiana, surgió en 2017, y prepandemia me trajo un tratamiento, aproximadamente 20 páginas, había pasado por otros directores, pero como nos conocíamos de trabajar en Hipersomnia y Existir, le dijeron que me llamara, nos juntamos y ahí empezamos a escribir dándole un tratamiento cinematográfico. Es una tragicomedia, con mucha música, y todos los personajes que aparecen en la película representan alguna faceta de Fabi.

—¿Es autobiográfica?

—GG: Es como si todos los personajes en el fondo construyeran las facetas de ella, no directamente hablando de ella, pero acá los personajes hablan de ella, y hay un alterego, que es una estrella de rock, es como si fuera un deocupage de Fabiana Cantilo en muchos personajes. La historia habla de Laura, que encarna Fabi. Está en un neuropsiquiátrico, internada, acusada de haber incendiado su casa y casi matar a su hija, y ella no se acuerda, así que trata de reencontrarse con ella sin saber qué pasó. Gastón hace del exmarido de Laura, con un pasado oscuro que no vamos a revelar.

—¿Qué te atrajo del proyecto?

—Gastón Pauls: Primero que es de Fabi, me lo contó hace muchos años, cuando apenas era uno más de los links de Fabi y me gustó, me dijo: “Vení a casa”. Fui y me lo contó en una pileta pelopincho. Como actor necesito leer los proyectos, pero me contó y me atrapó, porque es una faceta más de ella como artista, y eso también me gustó. Hay mucho código a la música de los ochenta y noventa, de lo que ví y escuché, muchos se darán cuenta de esto, otros no, pero para mí, que soy fan de la música y del rock argentino es un regalo más, estar con Fabi, con el equipo, con Gaby y el código para los melómanos que está presente. Con Fabi nos conocemos desde hace años, de otras etapas de nuestras vidas, y cuando estaba imaginando Seres libres, que aún no existía, le pregunté de hacer el piloto con ella, y lo hicimos.

—¿Qué podés adelantar de tu personaje?

—GP: Una paternidad presente, ausente y oscura, y de alguna manera es parte del desencadenante que vive el personaje de Laura (Cantilo).

—FC: Usé que estaba Gastón en la película como caballito de batalla para todo. Estoy en medio de un sueño raro, más una tormenta, o una pesadilla de colores, porque estamos en un momento del país rarísimo, le ponemos el pecho a las balas y somos gente que sabe moverse en el caos. El arte nos salvará porque lo demás no lo manejo yo, justo ahora me toca hacer una película donde no soy local, así que me la banco.