Santiago Montes de Oca y Victoria Aragón, dos compañeros de fierro

Lágrimas de fuego fue dirigida por Gabriel Grieco y está protagonizada por Fabiana Cantilo. La propuesta narra cómo la espiritualidad, la música y las amistades ayudarán a la protagonista, recién salida de una clínica psiquiátrica, a retomar su vida, enfrentar un oscuro pasado y reencontrarse con su hija.

La película cuenta con el apoyo del Incaa y el acompañamiento de BA Audiovisual, de la plataforma Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la producción estará a cargo de Crep Films (productora de Grieco).

El rodaje durará un mes y se espera su estreno para mediados de 2023.

En diálogo con este multimedio, Santiago Montes de Oca y Victoria Aragón suman más detalles de la película y su participación.

—¿Cómo fue acompañar a Fabiana en la escritura?

—Santiago Montes de Oca: Acompañarla a Fabi a escribir fue una aventura hermosa, divertida, vertiginosa, un placer, mucho trabajo, mucha entrega, mucha generosidad, diversión, qué decirte. Y te puedo contar de Ricardo y Rubén, soy uno de ellos en la película, que se suman a partir de la trama del personaje de Gastón, dos secuaces de una jefa de mafia, que es Penélope, es muy difícil de no spoilear.

—Y en tu caso, ¿cómo fue sumarte?

—Victoria Aragón: Para mí sumarme es un doble placer, porque nos conocemos con Fabi de una vida entera, de allá por los ochenta, nos reencontramos a fines de los noventa en una situación muy linda y reconectamos en la pandemia. Escribí un monólogo para una escena y después me ofreció ser la coprotagonista, y le dije: Lo que vos digas, y ahí me contacté con Gabriel. Interpreto un personaje que se llama Juana, es como una astróloga cuyo objetivo es rescatar a la amiga. En la película hay un lenguaje, que me parece muy interesante, que tiene que ver con una generación, que le puso humor a cosas tremendas, porque en el fondo es lo que nos salva la vida. Por eso me cerró absolutamente todo en la propuesta.