Fabiana Cantilo: “Tengo mucha fe”

Es la más linda del rock nacional y siempre está produciendo arte. Mientras trabaja en una película de su autoría, Fabiana Cantilo escribió un libro de poesía, presentó un single titulado A la batalla y ahora vuelve a los escenarios con un show donde recorrerá sus éxitos y dará a conocer otros más recientes. De esta manera, la cita obligada será el 21 de agosto, a las 21, en 58 entre 10 y 11.

—¿Qué te traés entre manos para este show?

—Haremos un dúo divino con el señor Darío Casciaro donde presento el video de A la batalla, mientras también interpreto este, que es mi último single. Esta es la primera vez que presento un simple sin un disco.

Sucede que la pandemia nos trajo todo tipo de novedades, algunas horribles como la muerte de las personas, tal como sucede en una guerra, pero acá fueron el delivery, las actividades por Zoom pero también terminé de escribir una película que está en el Incaa hice un libro de poemas más este tema y video. Para este show habrá un repertorio muy variado incluyendo tango y folklore, más una Fabiana de muy buen humor y elevada espiritualmente.

—Con esta vuelta paulatina, ¿cómo estás con el regreso a los conciertos y la vida sobre los escenarios?

—El año pasado hice un solo show por ende esta vuelta me encanta. También me fascina mi película y todo lo que no hago siempre. El contacto con el público es muy fuerte aunque también muy agotador. Tengo que probar sonido y hacer un show antes del show. De igual forma tengo pensado que mi equipo esté listo para no probar sonido. Todo está muy bien.

La escena actual no sé bien qué es, pero los músicos contemporáneos, tal como dijo Jesús: “Los conoceréis por sus actos”. Creo que como cada uno se tomó la pandemia, da cuenta de sus formas de ser, si tuvieron muchos miedos, si no se cuidaron nada, son kamikazes, si sintieron amor por el prójimo o no. Si tal como yo, se curaron con terapias alternativas e investigaron yu­yos y hierbas para no llegar a tener Covid-19. También considero que se caen todas las caretas, es el apocalipsis del mal, tengo mucha fe, como dije en el tema Batalla, que el triunfo va a ser de las flores. Sucede que son Dios o como quieras llamarlo.

—¿Qué opinión te merecen las nuevas formas de producción y posterior lanzamiento?

—Sigo haciendo las cosas como antes. La única diferencia radica en que produje mi último disco. El modus operandi es realizar singles pero ya se hacía, es una forma de volver al pasado. A mí me encanta la vieja escuela, el librito, el long play, quiero todo. Pero sucede que al ser independiente quizá no pueda tenerlo todo y esto también es un aprendizaje. Igual estoy agradecida.

—¿Qué sensaciones te merecen los shows que estás llevando a cabo?

—Estoy muy feliz. Practico budismo hace tiempo y sigo la palabra de Jesús, las escrituras sagradas porque quiero ser mejor persona. No como carne de ningún tipo y estoy haciendo un triunfo sobre mi propia ira, que es un veneno siniestro. De esta manera, soy una mejor versión de mí. Estoy muy contenta, y todo esto es lo que les daré a los platenses hermosos.

—¿Qué canciones no pueden faltar en tu ­repertorio?

—Las nuevas, porque las que me piden siempre salen sí o sí por la gente. Si fuera por mí, tocaría solo las nuevas, pero respeto al público porque les gusta Mi enfermedad, Nada es para siempre, entre otros. Quiero pedirles a los seguidores que por favor ingresen a Spotify y recorran mis 14 discos, que son maravillosos. Algunos no fueron muy publicitados porque a la compañía no le gustó lo que hice y lo llevé a cabo de igual forma. Tuve un crecimiento a mucho nivel en Información celeste, y luego vienen otros con mis temas propios, salvo dos o tres abocados al rock nacional.