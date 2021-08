Música, maternidad y misterio para ver en casa

PEQUEÑAS VICTORIAS

Seis años después volveremos al universo de Victoria, con Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio Peña como unas madres que hacen lo que pueden. Una propuesta completamente diferente, que apunta a analizar qué pasó con estos entrañables personajes e incorpora varios roles secundarios. Por Amazon Prime Video.

TRUTH BE TOLD

Siguiendo con la moda de series inspiradas en true crime y podcast, de las cuales veremos en breve varias, la nueva temporada acompaña a Octavia Spencer como la podcaster Poppy Parnell. Ella arriesga todo, incluyendo su vida, para perseguir la verdad y la justicia en un nuevo caso que involucra profundamente a su amiga de la infancia, la magnate de los medios Micah Keith (Kate Hudson). Por AppleTV+.

KISSTORY

En un nuevo y apasionante especial del clásico ciclo Biography, que profundiza en la información nunca antes revelada de figuras de la cultura y el arte mundial, se acompañará y celebrarán los 50 años de Kiss, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. Esta supo fusionar el rock, el metal y el pop, en dosis exactas y de la cual se han creado muchas “leyendas” y relatos oscuros.

El especial contará las historias jamás reveladas detrás del gran fenómeno de este exitosísimo grupo estadounidense con origen en los años setenta y que sigue sumando fanáticos hasta hoy en día. Se ve en la señal A&E el 21 y 22 de agosto a las 22.

Más series

UNFORGOTTEN

Drama criminal que parte de la investigación de un crimen olvidado. Los agentes Cassie Stuart (Nicola Walker) y Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) serán los encargados de reabrir casos no resueltos y resolver las desapariciones y muertes que entraron en ficheros dejados de lado. Por Film&Arts, los lunes a las 23.

WELCOME TO THE BLUMHOUSE

Amazon Prime Video anunció las fechas de estreno de sus películas originales de género que exploran, de una manera única, inquietantes historias y diversas. Así, Bingo hell y Black as night se estrenarán exclusivamente el 1° de octubre, seguidas de Madres y The manor la semana siguiente, el 8 de octubre.

BIOS. VIDAS QUE MARCARON LA TUYA

La exitosa artista urbana local Nathy Peluso será la encargada, en esta oportunidad, de guiar a la audiencia a través de la vida de una de las fi­guras claves de la música iberoamerica­na, Andrés Calamaro, en un nuevo episodio de esta serie de National Geographic.

Con imágenes de archivo inéditas, que recorrerán los inicios hasta la actualidad del cantante, se suma una extensa charla con Andrés y visitas a sus amigos, colaboradores, exintegrantes de sus bandas y su mánager por más de veinte años. El 31 de agosto, por Star+.