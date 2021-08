Comenzó su carrera visibilizando su arte en el universo digital para luego traspasar las pantallas e instalarse en los escenarios del país. A paso firme, Chule Von Wernich se hizo un lugar en la escena y ahora presenta su nuevo material.

—¿En qué momento decidiste abocarte al arte?

—Me es difícil citar un día exacto o un hecho en particular. Creo que todo comenzó cuando decidí empezar a compartir videos cantando en redes sociales. Ese fue el momento en que me abrí al mundo y desde entonces la verdad es que fluyó todo bastante. Es como si por inercia fuera sucediendo todo, como que tenía que ser. Esa famosa mezcla de destino, momento, lugar y ganas. Obviamente fue, y sigue siendo, un proceso de mucho trabajo y aprendizaje, pero disfruto cada paso.

—¿Qué material están trabajando en la ­actualidad?

—¡Muchas canciones nuevas! La idea es lanzar un EP con más de cuatro canciones y luego mi primer disco de temas propios. Entre el año pasado y este dediqué la mayoría de mi tiempo a componer, probar diferentes estilos y así ir encontrando cada vez más mi impronta como artista. A través de mis canciones intento que me conozcan más. Cuento cosas que han pasado, mi forma de enfrentarme a esas diferentes situaciones, como me siento respecto a cada una y hacia distintas personas. En este nuevo EP, Chule, trato de expresar usando como ejemplo el amor en relaciones de pareja, la importancia de la comunicación. No solo para ese tipo de vínculos, sino siempre. Cuánto más fácil es entenderse y que las cosas fluyan de una manera positiva cuando somos, en primer lugar, sinceros con nosotros mismos, y luego con las personas que nos rodean. En este momento estoy enfocada principalmente en mi música, lanzando lo nuevo y con la esperanza de retomar las presentaciones en vivo con mi banda. También estoy trabajando como compositora en proyectos de otros artistas y la verdad es muy lindo poder ayudarlos a que encuentren su sonido y logren expresarse en sus canciones.

—¿Cuál es la visión de la escena actual?

—Creo que el camino de artista independiente se volvió mucho mas viable, incluso después de la pandemia que intensificó el uso de las redes sociales. Hoy en día, con las redes, nunca sabés qué puede pasar, son una puerta al mundo y el mundo está lleno de posibilidades. Yo elijo este camino de artista independiente porque creo que tenés más poder de decisión sobre tus lanzamientos, tu imagen, tu sonido: básicamente tu carrera en general. Esto no significa que no trabajaría con discográfica, pero sí creo que el juego cambió y está bueno explorar hasta dónde podés llegar solo. A medida que el proyecto crece es necesario agrandar el equipo. Por otro lado, creo que los artistas argentinos están siendo mucho mas vistos y escuchados en el mundo y es un gran momento para nosotros. Luego del éxito que empezó a tener la música latina, siento que finalmente estamos entrando en la escena mundial. Mi público principal es argentino pero hay bastante gente de afuera que me escribe que me escuchan y la idea es seguir creciendo cada vez mas. Con este nuevo lanzamiento vengo recibiendo buena respuesta. Pasó bastante tiempo que no saqué música nueva y por suerte recibí buenos comentarios y entusiasmo por parte del público. Mucha gente se viene sumando a bailar Facherito y cantar conmigo Dímelo en las redes sociales así que si se animan ya saben.

—¿Qué otras aristas te faltan recorrer?

—A nivel de composición sé que me queda muchísimo por aprender y por crear y eso me entusiasma porque me encanta hacerlo. Sin embargo, en este momento lo que mas ansío es recorrer cada vez más escenarios nuevos alrededor del mundo, descubriéndome mas también como artista arriba del escenario, cantando en vivo mis canciones y sintiendo la energía única de las presentaciones en vivo. Todavía queda mucho por recorrer para lograr una igualdad de género, pero hoy en día me parece espectacular cómo tenemos al alcance de nuestra mano (celular, computadora, etc.) acceso a información para ir de a poco aportando y generando un cambio desde nuestro lugar. A mí me pasó que me sorprendí al detectar un montón de actos y formas de pensar machistas que tenia naturalizados gracias a algunas cuentas que empecé a seguir que escriben sobre el feminismo, películas o series que tratan estos temas también y me hicieron cuestionarme todo. Como artista femenina me sentía muchas veces que no sabía si gustaba como cantaba o era solo por como me veía, me molestaba que me dijeran “tenes todo para que te vaya bien” señalando mi aspecto físico. Empecé a sacar canciones con tapas dibujadas y sin mi cara porque quería “ganarme” respeto como artista y que me escucharan solo por la música. Por suerte con el tiempo concluí que no tengo que esperar el respeto del resto, me lo tengo que dar yo, y que no tengo por que luchar contra quien nací siendo, sino abrazarlo y usarlo a mi favor. Me alegra que estemos abriendo los ojos de a poco y animándonos a exigir como mujeres lo que debería de haber sido desde un principio. Es frustrante por momentos cuando escuchás a ciertas personas o ves ciertos artículos y decís: “¿Cómo puede ser que esto suceda hoy en día?”. Pero lo importante es enfocarse en seguir avanzando.