Felipe Colombo: “Sex te brinda la posibilidad como artista de hacer muchas cosas”

Todas las noches, el actor y cantante Felipe Colombo es parte de Sex, el espectáculo performático del dramaturgo José María Muscari que suma funciones y elencos a lo largo de todo el país.

En diálogo con diario Hoy, el artista cuenta su llegada al show, cómo vive la experiencia y además precisa los detalles sobre qué planes tiene para este 2023.

—Cuando te invitaron, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? ¿Qué pensás ahora que formás parte?

—Mira, pasaron tres años de cuando me invitaron y ha sido un viaje realmente extraordinario, fantástico. Me han enseñado mucho, he aprendido mucho haciendo este espectáculo. Me he divertido mucho. Más que lo artístico, porque Sex es un espectáculo que te brinda la posibilidad como artista de hacer muchas de las cosas que nos gusta hacer. Cantar, bailar, actuar. Todo con una energía sublimada a lo sexual, a lo erótico, a provocar, en cada interacción... Y lo primero que pensé es: “¿Por qué me llaman a mí?”. Yo no sé, nunca me vi así, no estoy inflado, pero todo ese prejuicio era un prejuicio sobre mí mismo y sobre el espectáculo, porque no lo había visto. Cuando fui a verlo, era la época en la que seguías a los actores por los cuartos y me dije: “Ah, es un mundo acá, no es tan rígido como yo lo tenía en mi cabeza”. Y de esa manera se puede ubicar una energía, puedo buscarme y sale muy bien trabajar con el material que tiene, con la energía que tenés y darte un espacio confortable para poder crecer desde ahí y a partir de ahí exigir lo que demanda el espectáculo desde esa energía. Más en un sentido como Sex, que en definitiva somos nosotros en esa energía, en eso es importante. Entonces, bueno, sí, tuve que restacarme yo un poco esa, no la emisión, sino el prejuicio de yo no soy alguien que pueda provocar lo que este espectáculo propone provocar. Hasta el día que terminé, cuando estrené, dije: “Ah, mirá”.

—¿Y cómo organizaste tu vida? ¿Qué hacés con tu rutina? Porque el espectáculo es ­nocturno y ahora sumó un montón de ­funciones...

—Bueno, toda mi vida ha sido así. Toda mi vida he trabajado en horarios particulares, raros, en momentos y circunstancias del teatro y la televisión, y el cine y la música siempre son así, ¿viste?, dispares. Yo bien comentaba con alguien que las vacaciones de mi hija muchas veces son mis temporadas de teatro. Y tenemos que organizarnos porque que mi pareja también trabaja en el medio, en el vestuario. Entonces, siempre es ver cómo hacemos esta vez para coordinar y encontrar la manera de coordinar. Pero bueno, a veces es más duro coordinar en la parte familiar, pero por suerte estás contra trabajo. Es peor cuando no.

—Estás con Sex, se viene tu música, ¿y qué más? ¿Qué otros proyectos te traés entre manos?

—Se viene Edmond, una obra francesa en la reapertura del teatro Alvear, dirigida por ­Alexis Michalik, es hermosa. La obra ya tiene cinco años en París y se hizo la película. Es la historia de cómo Edmond Rostand escribió Cyrano de Bergerac. Es una historia ­bellísima, voy a estar con Miguel Ángel Rodríguez.