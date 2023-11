Felipe Gamba Paredes y Thaddeus McWhinnie Phillips abren La Caja Mágica

El 11 de enero de 2024, en el teatro Ópera (CABA), tendrá lugar el estreno mundial de La Caja Mágica, musical de Disney que repasará 100 años de las creaciones más icónicas. En exclusiva, dialogamos con Felipe Gamba Paredes, productor del show y vicepresidente de Estrategia Internacional de Disney Theatrical Group en Nueva York, y Thaddeus McWhinnie Phillips, guionista, director y co-diseñador de la escenografía, que nos brindaron detalles de la propuesta.

―¿Sensaciones de finalmente estar en Argentina con los ensayos?

―Felipe Gamba Paredes: Estoy feliz porque adoro Buenos Aires, entonces eso ya me hace feliz, pero sobre todo lo que me hace feliz es que estemos todos juntos para crear, porque hacerlo a distancia es imposible. Hemos trabajado muchísimo cuatro años, y el último año y medio ya estamos muy en forma. Hemos hecho unas visitas en julio del año pasado y en abril de este año. Yo regresé en julio otra vez, este año, pero llega un punto en que el trabajo remoto ya no podemos hacerlo, ya no cabemos en un Zoom y tenemos que solucionar las cosas físicamente. Yo creo que ya todos estábamos desesperados por montarnos en un avión y poder estar juntos en el mismo espacio porque es una empresa colectiva y nada ni nadie hace nada solo. El teatro es colectivo por definición y, para mí, es fundamental crear esta sensación de familia y de compartir la experiencia con otros.

―Thaddeus McWhinnie Phillips: Ya estuvimos aquí dos veces y el año pasado hicimos un taller de este proyecto más o menos secreto. 11 días en julio, con mucha lluvia, e hicimos una presentación. Esa fue mi primera vez, he viajado por todo el mundo, pero nunca había estado en Argentina en mi vida y es una experiencia espectacular, porque siempre escuché muchas cosas de aquí, pero es un poco lejos. Yo estudié mucho la historia del país, entonces, yo estuve impresionado la primera vez y volvimos aquí en marzo, abril para hacerlo.

―¿Cómo unieron los 100 años de historia de Disney en La Caja Mágica?

―FGP: Buscamos las historias que tienen en común y buscamos los pedazos de las canciones más icónicas, pero también tiene un sentido más universal. Entonces si canta muy de una cosa en una historia no sirve mucho porque no es un collage.

―¿Qué cosas sabían que sí o sí tenían que estar del universo Disney?

―TMP: La manzana, que es una imagen muy potente y también vamos a jugar con Mickey, el original, antes que él fuera la cara de Disney, pero más libre. Lo bueno de los cien años es que están respondiendo y se armó algo de la etapa moderna y clásica. Es Mickey, pero con la cara blanca y un poquito más antiguas y estamos jugando con esto. Entonces es muy interesante porque nunca va a cantar, pero en todos los programas de televisión de Walt, por casi 15 años, los domingos, hablando de todos, juntos, siempre abriendo un libro. Y tuvimos que entrar, entonces, todo está mezclado y estamos jugando con eso.

―FGP: Las cosas que sí o sí tenían que estar dentro de la caja era sin duda Mickey y sus amigos como un elemento fundamental, de una manera innovadora y distinta. Yo creo que esa energía de esas animaciones originales de los años 20, 30, 40, era un elemento esencial que no hemos explotado lo suficiente en Disney. Mickey Mouse se ha vuelto un poco más un símbolo de una corporación que un personaje vivo. Para mí, fundamental tenerlo dentro de La Caja Mágica. Y era otra vez el Mickey Mouse, el Donald, Goofy, con la intención original de sus personajes, no de lo que se han convertido por el éxito. No es un resultado normal del éxito, pero, para mí, la caja tenía que contener esos personajes en su intención original, cuando eran personajes y no cuando se han vuelto celebridades.

―¿Cuál es su personaje favorito de Disney?

―FGP: Qué difícil. Mi personaje favorito de Disney... son tantos que es una pregunta muy difícil de responder, porque tengo un afecto tan grande por todos que creo que pecaría de tal vez lo más vital, como decía la letra, por su alegría y su manera de encarar la vida con tranquilidad.