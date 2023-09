Fernando Arditi estrenó El hombre más fuerte del mundo

El hombre más fuerte del mundo, de Fernando Arditi, llega a los cines siguiendo a Darío Villarroel, exmiembro de la Selección argentina de pesas paralímpica. Por acá cuenta cómo imaginó la propuesta.

—¿Cómo surgió la idea de hacer una película sobre Darío?

—Quería hacer una película en Jujuy, fuera de Buenos Aires, quería vincular mis gustos por viajar con la idea de filmar, quería hacerla fuera de mi entorno, que represente un viaje, y buscando una historia encontré en un diario una foto con los personajes del año y estaba Darío, su pasado como pesista, con todo lo que le había pasado, y me pareció un personaje extraordinario y lo quise conocer, lo busqué y ahí empezó todo. El cine documental tiene eso que es fantástico, que lo que se ve en pantalla es el producto de un vínculo.

—¿Aceptó rápidamente?

—Le escribí y me respondió: “Este tipo de mensajes lo estaba esperando hace mucho tiempo”. Y me dejó sin palabras. Después me pidió que lo esperara, porque había terminado de entrenar, pero me llamó la atención que si esperaba el mensaje haga esperar, y después hablamos. Después viajé, a la semana, era su cumpleaños, que es el que se ve en la película, y ahí empezó un vínculo hermoso, nos hicimos amigos enseguida.