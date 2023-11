Fernando Juan Lima: “El festival se completa con el público”

Promediando esta edición, hablamos con el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para conocer un poco de sus impresiones del desarrollo de la fiesta cinéfila de la ciudad feliz.

—Mucho esfuerzo para lograr la edición 38, pero uno ve las salas llenas y el público acompañando y siente que vale la pena ¿verdad?

—La verdad que este año fue muy difícil, pero cuando uno ve lo que sucede, uno se da cuenta de que vale la pena porque realmente es mágico. Por ahí uno lo dice, y cada vez que uno se sube al escenario y está presentando una película, te querés quedar a vivir ahí arriba, porque mirás las caras de gente que está compartiendo y que te mira de verdad ansiosa por una película y quiere hablar con los directores, se hace amigos y descubre cosas nuevas. Es algo muy vivo. Yo le hice medio el chiste a J.A. Bayona, no me vas a comparar Mar del Plata con Venecia, ellos tendrán un poquito, un poquito más de presupuesto, pero acá es otra cosa y él se emocionaba y me decía, es verdad. Es lo que pasó, vos viste como el público lo recibe, lo conoce cuando hace preguntas, es muy formado, muy sutil, pero al mismo tiempo muy directo, muy amoroso y creo que eso es el perfil de Mar del Plata. Lo que pasa cuando uno ve que hay alguien nuevo en la cola, y alguien le recomienda, y se hacen amigos y bueno, acá no hay esa cosa de yo pertenezco, vos no. El que ya lo conoce al festival quiere sumar más gente y es lo que pasa. Porque este año no tenemos alguna sala que nos gustaría tener, pero lo que ha sucedido con el público crece exponencialmente de año a año, así como cada año tenemos más películas inscriptas, cada año tenemos más público. No es solo que tenemos alguna sala menos, es que tenemos mucho más público y es lo que pasa que todas las funciones. Se agotan. Si alguna no está llena del todo es porque hay un cupo que se guarda para invitados, que no siempre se cubre y que también es un riesgo bajarlo. El festival se completa con el público. El festival lo hacemos todos porque el festival, digamos, creo que Pablo Conde, Marcelo Alderete, Cecilia Barrionuevo, que sigue trabajando con nosotros, María Fernanda Mugica, Paola Buontempo y Francisco Pérez Laguna, son realmente gente que trabaja muy bien. Pero ellos también aprenden con la gente, no

se paran desde un banquito y te dicen lo que tenés que ver, eso no existe.