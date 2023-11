Josué Maychi: “El haber llegado trayendo mi cultura me ha abierto más puertas”

El talentoso Josué Maychi participó en Con Carmen, que puede verse en E! Entertainment Television, para narrar un poco su experiencia en el mundo de la actuación. Con él hablamos para saber detalles de su trabajo y sus próximos proyectos.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la actuación? ¿Es algo con lo que soñabas hacer desde siempre o fue apareciendo a medida que crecías?

—Dedicarme exactamente, no lo sé. Pero desde pequeño yo sabía que quería ser artista de algún modo. Yo hice muchas cosas que tienen que ver con ser artista, pensé que iba a cantar, pensé que iba a dibujar, pensé que iba a hacer cosas. Mi papá siempre decía que yo iba a hacer algo distinto a lo que se dedicaban, que era el campo, entonces desde pequeño lo sentía, eso lo sabía. Pero no era algo que fuera como cercano a mi realidad, porque, pues, mi familia es campesina, toda la comunidad es campesina, las comunidades alrededor son comunidades campesinas, entonces era el raro que comentaba sobre estas cosas. El niño diferente que hablaba de estas cosas y no hablaba del campo justamente. Pero desde pequeño, ya más como a los 18 años, que yo viaje a la ciudad a estudiar una carrera en administración, y fui al teatro por primera vez... entré al teatro y en ese momento fue cuando dije quiero ser yo el que esté ahí en el escenario. Me daba terror pensarlo, pero sentía que era algo que yo tenía que hacer y a partir de ese momento todo lo que tuviera que ver con el teatro, todos los días, todas las veces que podía, leía cosas sobre actuación, veía las películas. O sea, me metí muchísimo y cuando tuve la oportunidad de estar en un taller de teatro a los 23 años, lo tomé y ahí empezó todo.

—Ahí empezó todo y hay algo muy interesante que tiene que ver con esto de defender tu cultura y tus orígenes. ¿Cómo fue también entender que más allá de cumplir ese sueño que tenías, también era parte de tu trabajo, por decirlo de alguna manera, defender la cultura de donde vos venís? Es algo que no muchos actores y actrices se animan a hacer, a defender lo suyo.

—Ha sido como un proceso doble porque desde que yo empecé a hacer teatro en Campeche, empecé haciéndolo de esta misma manera, dándome cuenta que cuando yo estaba haciendo los ejercicios de actuación, había algo que me decía, yo necesito hablar de mí, de cosas que tienen que ver conmigo. Empezando porque llegué a la ciudad hablando con un acento muy marcado, un acento Maya muy marcado, y la gente me decía no hables así porque se nota. O sea, me pedían hacer un personaje determinado y el personaje no habla así, pero Josué sí habla así. Nos piden neutralizar el acento, nos piden muchas cosas, pero aquí yo sentía que yo tenía que traer algo de mí al trabajo escénico y así fue que empecé a escribir mis cosas de teatro. Empecé a hacer muchas cosas, porque no es que yo soy algo y voy a llegar aquí a borrarlo. Voy a llegar aquí, lo voy a traer, te lo voy a poner e hice eso y llegaron oportunidades a partir de eso. Me di cuenta justamente que yo, hablando de mí y de forma genuina, podía llegar a esos lugares donde otras personas llegaban y neutralizaban y a veces se quedaban ahí. A mí, en lo particular y en lo personal, el haber llegado trayendo lo que soy con mi cultura, el idioma, me ha abierto más puertas que creo que si yo no lo hubiera hecho así, no estaría aquí. Porque a mí me permitió tener una seguridad, me permitió muchas cosas, decir yo llego como soy a este lugar y traigo las historias de mis comunidades y traigo las historias de mi madre y las de mi padre que no las he visto nunca en la tele, ni en el teatro. Te las traigo yo aquí hoy, y eso me ha abierto muchísimo.

—¿Soñaste alguna vez en llegar a Marvel y ser un superhéroe? ¿Pensabas en alguno en particular o te sorprendiste porque coincidía cuando te llamaron para Wakanda Forever?

—Nunca había pensado en eso, es una cosa que me sorprendió mucho, pero de chicos sí, soñé y sí, me imaginé en la tele. Pero como, justamente, algo lejano. Sí, lo pensaba. Esta primera vez que voy a decir esto, pero hay una libreta que tenía y yo anotaba historias a futuro, o sea, como que yo imaginaba cosas más adelante y me había olvidado por completo de eso y ahí estaba anotado. Siempre tuve esa ilusión, aunque creo que lo veía muy lejano, pero después, cuando tuve la primera oportunidad, como dicen, de meterme, le metí un pie a ese lugar a ese círculo donde yo nunca me había visto y me agarré ahí y luego metí la mano metí el otro y dije de aquí no me sacas, aquí estoy, ya llegué.

—¿Cómo sigue tu año de trabajo? ¿Qué estás haciendo?

—He estado haciendo mucho teatro, porque regresé a la zona donde estoy, a la zona maya, a trabajar y conectar con la gente. He dado talleres en comunidades, he regresado a dar charlas con gente. En este momento tengo dos proyectos de películas que están en conversación y estamos en espera de cosas. Son proyectos muy importantes, muy padres que llegaron así, en plan y audición, obviamente. Esperemos que muy pronto estén sucediendo.