Los divorcios más famosos del 2023

Estamos en el anteúltimo mes del año y ha habido separaciones impactantes en la industria de Hollywood. Recordamos las separaciones y divorcios que se dieron en este último tramo.

Las relaciones amorosas inician con un fuerte ímpetu, pero poco a poco pueden ir desgastándose o llegando a su final. Los famosos también circulan por estos caminos.

La primera fue la relación amorosa de Jada Pinkett Smith y Will Smith, que tienen un sólido matrimonio con dos hijos. Además de sus carreras profesionales, la pareja tuvo una crisis, pero logró llevarla a flote.

Sin embargo, en los últimos días, la mujer afirmó que dará a conocer su biografía profesional y adelantó muchas confesiones que habrá en profundidad dentro de la obra literaria. Es por ello que afirmó que su relación está en una crisis, que dio lugar a una separación, de hecho.

Se supo que están distanciados y yendo a terapia para poder solucionar esta situación. Al respecto, la mujer afirmó: “Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en lo que sea. Y simplemente lo he hecho. No he podido romper esa promesa”.

Por otro lado, los famosos Joe Jonas y Sophie Turner también se separaron y ahora batallan por la custodia de las hijas en común. Por su parte, ella está saliendo con un millonario europeo.

Para dar difusión a los hechos de público conocimiento, agregaron: “Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero realmente esta es una decisión conjunta y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos”.

Otra de las celebridades que volvió a la soltería es Britney Spears y su exesposo Sam Ashagari. Vale mencionar que la pareja estuvo ocho años en un noviazgo y dos de casados. Por su parte, ambos presentaron diferencias irreconciliables para dar por terminada esta relación amorosa.

El cantante Ricky Martin dio por terminado su amor con el artista plástico Jwan Yosef y cada uno siguió por su lado. Para dar a conocer la noticia, afirmaron: “Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, se lee en la publicación compartida.

Por su parte, Meryl Streep confirmó la separación de Don Gummer, su esposo por más de cuarenta años. Para ello, su representante afirmo: “Han estado separados durante más de seis años y, aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vivir así”.