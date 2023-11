Martín Rejtman: “Cambiaron bastante las cosas”

La práctica es la nueva película del querido realizador Martín Rejtman, quien logra, en su vuelta al cine, un relato fiel a su estilo sobre un hombre que intenta saber qué hacer con su vida tras una separación. Hablamos con Rejtman sobre la presentación de la propuesta en el 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

—Volvés con película nueva después de un tiempo y también se ha publicado un libro sobre tu trabajo…

—Además, hice un documental en el medio, que lo terminé ya, pero que todavía no empezó a circular y bueno esta película y mucho tiempo. Eso es un poco inevitable. Creo que cambiaron bastante las cosas ahora, por ejemplo, me piden selfies conmigo, pero supongo que eso es por la existencia de Instagram, que todo el mundo sube historias para contar que existe, o dónde estuvo. Por suerte la película se vio acá y con mucho público. De hecho, querían agregar funciones y todo esto es gracias a que tengo la suerte de tener un público.

—¿Cuándo se estrena el documental?

—Todavía no sé bien, cuándo, dónde. La Práctica también va el año que viene.

—Los tiempos cambiaron, ¿cómo vivís la convivencia del cine con las plataformas?

—Han cambiado las formas de distribución. Con la película estamos en eso, en salas, pero también podemos decir alguna plataforma. Todavía estamos ahí trabajando sobre eso, pero sí, inevitablemente los tiempos cambiaron mucho. Por un lado, antes circulaban las películas y podías alquilar, comprar y tener que se podía volver cuando uno quería, de alguna manera, también podías piratear una película y ponerla en el rígido. También se pueden comprar, pero muy poca gente en Argentina compra películas, y después la plataforma también.

—Aunque pasa que por ahí una película estaba y después desaparece…

—Yo tengo la suerte con mis películas. Hace mucho tiempo que, milagrosamente, las mantienen. Ahora que estuve de viaje en festivales, mucha gente me dijo que habían visto mis películas durante la pandemia y ahí es un público nuevo. Entonces eso es genial y antes funcionaba tan fácilmente. Hay algunas ventajas en este nuevo universo. Te sacan y ponen otra y bueno, ¿cómo se decide?, ¿quién está vigente?, ¿quién no?, ¿qué películas vemos? Algoritmos. ¿Quién decide cuánto tiempo queda o no la película? Porque además hay menos plata en Argentina para hacer cine, ni hablar que las coproducciones son complicadas. Esta película se hizo en coproducción y tuvo ciertas exigencias, como filmar algunas cosas en Portugal y eso implicó llevar a técnicos de acá y actores allá.