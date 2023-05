Fernando Lacolla: “La parábola del siervo inútil fue el disparador y pensaba también en la ambición”

Tras pasar exitosamente por los festivales Bafici y Ficic, finalmente llega a los cines El siervo inútil, de Fernando Lacolla, una propuesta que indaga en la ­tradicional lucha de ricos versus pobres a partir de la historia de un ambicioso joven que hará lo imposible por quedarse con su parte de un negocio. Por acá el director contó detalles de la ­propuesta.

—¿Qué tanto te inspiraste en la parábola del siervo inútil para el guion?

—La parábola fue el disparador para la historia. Mientras escribía el guion, pensaba bastante en la parábola, identificar los distintos siervos con los distintos personajes de la película, y pensaba también en la ambición.

—¿Cómo elegiste a los protagonistas?

—Hicimos un llamado a casting y nos contactamos con algunos actores. Con Pablo Limarzi (actor) trabajé en el casting, él me habló de Federico Liss. Me gustó mucho lo que hizo Federico en el casting. Y decidimos elegirlo. Es un gran actor que potenció la película. Luego para el papel de Vargas les pedí a las productoras si podíamos contactar a Víctor López. Lo había visto en Muere, monstruo, muere, y por suerte aceptó. Para el diputado Cardone nos decidimos por una alternativa de Córdoba, Rubén Gattino. Gran actor de Córdoba, ya lo había visto en otras películas cordobesas y me había gustado mucho su trabajo. El resto, en casting.

—¿Qué fue lo más difícil del rodaje?

—Lo más difícil fue que estábamos atravesando una pandemia y los protocolos de Covid-19 para el rodaje fueron muy duros y ­difíciles.