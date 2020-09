Figurita repetida para “La Cobra”

El aislamiento preventivo y obligatorio apuró y forzó convivencias, pero también trajo sus efectos colaterales porque otras tantas parejas se separaron. En este grupo podemos ubicar a Jimena Barón y Daniel Osvaldo, quienes a dos meses de iniciada la cuarentena, decidieron apostar a la convivencia parental. “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. ¿Se terminará el mundo? Me quedo”, había escrito en sus redes el 24 de mayo, tras celebrar la llegada de sus 33 años.

Y mientras algunos criticaban duramente la versión de la vuelta recordando las denuncias que la artista había realizado contra su ex, otros apoyaban la segunda oportunidad de “Mabel y Roberto”, como ellos mismos se bautizaron en las redes.

Durante un mes y medio no faltaron las historias y posteos de Instagram familiares, con una innegable complicidad: chistes con doble sentido, poses bien pegaditos y banquetes hasta altas horas de la madrugada. Pero cuando todo parecía marchar viento en popa, repentinamente Barón dejó de publicar el minuto a minuto de su vida, y se marchó de la casa de su ex sin siquiera decir si aquel impasse había tenido algún título.

Ahora, dos meses después, “La Cobra” volvió a ser noticia al ser vinculada a otro de sus ex, Mauro Caiazza, el bailarín con el que inició una relación durante su paso por el Bailando y con quien compartió más de un año de amor. Todo comenzó hace unos días cuando Victoria Braier, más conocida como “Juariu”, la especialista en rastrear las redes sociales de los famosos, puso en evidencia a los artistas al descubrir que ambos compartían algunas situaciones y hasta mismos escenarios. Entre las “pruebas” que expuso se destacó un video de Mauro donde se escuchaba una risa de fondo muy parecida a la de Jimena.

Otro, donde se veía la mano de una mujer sosteniendo un caracol, molusco con el que se lo comparaban a él en el certamen de baile por no activar con la artista.

Claro que ninguno de los dos salió a decir nada, pero hubo medios que se animaron a asegurar que ambos habrían pasado el fin de semana juntos.