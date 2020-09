La emoción de Lizy Tagliani al recordar a su amiga Floppy

"El Padrino III" tendrá una versión restaurada con un final distinto

La cinta, que se titulará "The Godfather. Coda: The Death of Michael Corleone", se proyectará en salas de cine en diciembre y luego estará disponible en DVD y plataformas digitales, anunció la compañía Paraumont Pictures, según consignan portales de Hollywood.