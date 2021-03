"Fue una decisión artística y no iba más"

Una verdadera polémica ocurrió con la salida de Connie Ballarini de Radio Metro, donde la comediante destacó que la habían echado. Además subipo la apuesta y destacó que fue Leo Montero el que la sacó del programa Bonus Track, luego de ponerse en cuarentena por el contagio del Tucu López, otro integrante del ciclo.

Ante las acusaciones, Montero salió a aclarar la situación y destacó que la salida de Ballarini fue meramente artística: "Hago este video para que tengan mi versión de lo que ha pasado en la radio. Yo ya lo conté esta mañana pero lo dejo también acá en redes para que todos lo puedan ver y escuchar de mi boca. Lo que pasó fue efectivamente lo que ella estaba contando: yo la llamé por teléfono y le comuniqué a nombre de la radio y a nombre mío que estábamos empezando una búsqueda artística diferente, otras cosas que yo quería para el programa que no tenían que ver con ella", destacó en su eucneta de Instagram.

Y puntualizó en el motivo de la salida de Connie: "Es una decisión artística que iba por ese lado y nada más. Entonces quise decírselo yo, que la había contactado para el proyecto, que ya no iba más... Son cosas que pasan en los laburos y quería decírselo yo con honestidad y con verdad. Por otro lado, quiero aclarar dos cosas importantes: esto no tiene que ver con una cuestión de género porque hubiera pasado lo mismo si era un hombre. Hay mucha agresión al pedo y yo no me la merezco. Lo que ya había pasado en el programa (involucrar en un juego al caso de Lola Chomnalez), había sido un error, algo involuntario, sin mala leche. Hay mucha agresión dando vuelta".