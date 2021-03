Patricio Arellano: “Hoy estoy muy enfocado en el presente”

Patricio Arellano es uno de los protagonistas de la versión para streaming de Rent, musical escrito por Jonathan Larson en 1996 e inspirado en La Bohème. Se centra en la vida de un grupo de jóvenes bohemios que viven en Nueva York, a comienzos de la década del 90, y luchan por sobrevivir entre la desesperanza y el SIDA. Diario Hoy dialogó con Arellano, quien encarnará a Benny en la obra que se verá este 25 de marzo online a las 20 horas y que tiene entradas en venta a través de Ticketek.

—¿Qué significaba para vos Rent antes de ser parte del proyecto?

—A mí lo que me pasa es que a diferencia de la mayoría de los actores de comedia musical que desde chiquitos están empapados en el tema, no es mi caso. Yo me terminé empapando en lo que es la comedia musical gracias a que mi primer protagónico fue en Aladdín, en 2005, fui a la audición y quedé para hacerlo y a partir de ahí recién empecé a estudiar e interiorizarme, yo ya tenía 24 años, pero recién ahí descubrí el tema y el primer musical que vi, en ese camino de descubrimiento fue Rent, que me partió la cabeza. Vi la película obviamente, y después vinieron todos los demás, empecé a descubrir Chicago, Cabaret y todos los demás, pero el primero de todos fue Rent, y es interesante que a medida que pasaron los años fueron cambiando los personajes que quería interpretar de él. Al principio fue Roger, después quise enfocarme en Mark y ahora siento que interpretar a Benny, me queda muy a mano, lo siento muy acorde a la edad que tengo ahora, que son 58 años (risas).

—Has desarrollado tu carrera en una multiplicidad de espacios, pero ¿cómo es volver al musical?

—Uno de los efectos colaterales positivos, si se quiere, con todo lo que vivimos el año pasado, la cuarentena, y la pandemia en general, nos hizo valorar mucho más todo en general, las amistades, el abrazo con un ser querido, y en particular el trabajo, el tener la posibilidad de hacer lo que nos gusta. Yo volví a hacer teatro el año pasado gracias a Flavio Mendoza con Un estreno, un velorio, y el primer día de función cuando me volví a subir al escenario, terminé llorando, y me sentí un privilegiado de poder, en este contexto, poder estar haciendo lo que me gusta y para lo que me preparé toda la vida. Creo que eso define todo, el privilegio de poder seguir actuando, de poder seguir comunicando.

—¿Cuál es la característica que más te gusta de tu personaje?

—A mí me toca interpretar a Benny y ahora soy un poco fan de él, ahora que me toca transitarlo como actor, entiendo que sea el contrapunto o una especie de “villano”, pero yo para interpretarlo me saqué esa información de la cabeza y lo encarné como una persona y desde ahí entendí que lo único que lo diferencia de sus compañeros es que él pasó a formar parte de otro estatus social, pero sin perder algunos valores, porque él trata siempre de ayudar a sus amigos, o examigos, gente que compartió cosas con él en otro momento de su vidas y de alguna manera quiere seguir formando parte de ese círculo, cambió de vida, pero de hecho nunca los soltó, y llega a pagar el funeral de Angel, creo que no tiene nada de villano, sirve como contrapunto dentro de la historia, pero en el fondo es un buen pibe,

—¿Qué te gustaría hacer en este 2021 como revancha del año pasado?

—Rent presencial. Hoy estoy muy enfocado en el presente a diferencia de otra versión de mí mismo anterior, que tendía más a proyectar a cosas a futuro y me di cuenta que no tiene sentido porque la vida te da vuelta los planes, entonces es mejor estar concentrado en lo que pasa ahora. Por supuesto que me entusiasma hacer Rent presencialmente con estos compañeros en el teatro y también por ejemplo, hoy doy un concierto a las 21 horas en el Teatro Lola Membrives, de la Ciudad de Buenos Aires, y vuelvo a tocar por primera vez con mi banda completa después de un año y medio de no poder hacerlo, obviamente, sí había hecho un acústico en diciembre, pero esto me conmueve de una manera que no lo puedo explicar, además vendrá todo el elenco de Rent a cantar una canción. De a poquito se van cumpliendo algunos sueños y cositas que comienzan a reactivarse, así que ojalá antes de fin de año se pueda volver a viajar y salir de gira con mi banda.