Una nueva polémica se produjo en la vida de Cinthia Fernández, quien destacó que recibió una carta documento por parte de su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico. El futbolista le exige que pague el alquiler de la casa con la que vive con las niñas y eso enfureció a la panelista de Los ángeles de la mañana.

Haciendo catársis, destrozó a su ex y contó detalles de la tormentosa relación que tuvieron: "No me rompas más las pelotas porque ya colmaste mi paciencia. Demasiadas cosas me aguanté. Estando en pareja, lo elegí yo. Hoy no tengo la opción de aguantarme las cosas, y no la quiero. Fui a parir sola cuando vos estabas enfiestado con 758 minas. Fui la cornuda más grande del mundo. Lo banqué yo, listo. Pero no me banco más nada. Sufrí acoso de todas tus amantes. Todo lo peor lo pasé. Y no soy una santa porque seguro yo tuve errores como mujer. Pero no me rompas más las pelotas porque llegaste al límite. Ocupate de tus responsabilidades de padre y no rompas los huevos porque yo no te jodo en nada, no me pagás nada. Mantengo mi casa sola... Yo no te tengo más miedo. Pagá lo que tengas que pagar", destacó.

Además destacó que le tuvo miedo a Defederico, mientras eran pareja: "Sí, (le tuve miedo); él y yo sabemos por qué. Mil veces lo justifiqué y he mentido, pero llegó un punto en el que me cansé. No sé cuándo pude cortar con el miedo. Fue un proceso, no sé si uno lo termina".