Tras la respuesta homofóbica de su padre, Diego Poggi se arrepintió de mostrar los mensajes

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Qué tipo agradable", decía el mensaje que compartió Diego Poggi en Twitter.

El peridista decidió abrir su corazón con su padre y sin embargo la respuesta que obtuvo lo decepcionó.

"Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá", decía el mensaje de WhatsApp que le había mandado.

Tras la magnitud que tomó el tema, que ocupo lugar tanto en las redes como en los medios, Poggi reflexionó: "Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia".