Gastón Ricaud: “Me parece algo maravilloso el cine”

Gastón Ricaud le pone el cuerpo a Julián Ganoglio en la película El hombre inconcluso, de Matías Bertilotti, rodada en Misiones y con un gran elenco. Para saber más sobre su personaje, el oficial Julián Gianoglio, este multimedio dialogó con él.

—¿Por qué hiciste tan poco cine?

—No me tendrías que preguntar a mí, pero yo creo que todo se da en el momento que se tiene que dar, y en este último año y medio tuve un abrazo muy grande con el cine, porque hice tres películas hermosas, con compañeros hermosos, y una de ellas es El hombre inconcluso. Siempre me hice la pregunta y creo que la respuesta es que las cosas llegan en el tiempo que tienen que llegar, por madurez actoral o por otros motivos.

—¿Qué vínculo tenés con el cine?

—De chico, desde mi pueblo, antes de la televisión, siempre estaba el cine, ir a la sala, como era antes, porque ahora tenemos todo al alcance de la mano, antes no, así que iba a la sala de mi pueblo, y desde lo actoral, como empezamos todos, fui extra en Tango feroz, mirando todo lo que era el cine, y siempre me fascinó la técnica, el detrás de cámara también, me parece algo maravilloso el cine, así que esperemos que este abrazo dure por mucho tiempo.

—¿Cómo fue componer al personaje, que tiene eso del traje, algo de True detective, o de Brad Pitt en Seven?

—Básicamente esa era la propuesta, que en el camino del héroe, hay algo que lo saca, y comienza el camino. Él recibe un llamado de su pueblo avisándole que están pidiendo su captura. Empieza a investigar y va al lugar, y ya desde la lectura del guion imaginaba cosas, una de ellas era lo que le estaba pasando al personaje, que trae una historia de vida, madre con Alzheimer, padre ­recientemente fallecido y tiene algunas dudas sobre su pasado, y no está en un buen momento, y este llamado lo ocupa para investigar este asesinato en donde él es el principal sospechoso, y a medida que avanza entiende algunas cuestiones. Desde la composición, usé el vestuario y el calor a favor de la construcción.

—¿Te gusta el cine de género?

—Sí, porque uno no se imagina cómo avanza en la investigación del asesinato y uno se va encontrando con muchas cosas, así que me parecía muy interesante que sea un policial argentino, porque no podría pasar en otro lugar, con estos personajes que dicen la verdad y siguen ocultando. Me pareció muy interesante la propuesta desde todo sentido, creo que la película cumple con todo lo que promete, ha sido un logro, la intriga, el antes y el después, los diferentes colores.