La Nadia Matilde en La Plata

La cantante Nadia Matilde se presentará este domingo, a las 21, en El Teatro Bar, ubicado en la calle 43 entre 7 y 8 de La Plata. Es por ello que dialogó con este multimedio para brindar los detalles del show.

—¿Qué balance realizás de estos diez años de carrera?

—La dicha de sentir que no paré de hacer desde aquel primer concierto el 23 de noviembre del 2012 en el centro cultural La ­Carpintería, del cual yo también formaba parte. Desde ese día no paré de cosechar amigos, ­canciones, viajes, giras, colaboraciones con otros artistas admirados, discos y fracasos varios. No paré de producir y concretar deseos, ni de expandirme ni un segundo. Me considero una laburante del arte, así que eso me gratifica mucho.

—¿Cuáles son las sensaciones que te rodean ante este ­concierto?

—Amor y gratitud profunda. Si bien siempre me he sentido muy acompañada y contenida por mis compañeros, particularmente esta vez me siento tremendamente abrazada y cuidada. Estoy atravesando un proceso personal doloroso y muy profundo. Hay una necesaria transformación en mi encuentro con la música y eso voy a desplegarlo, por que soy una intérprete. Estoy emocionada, conmovida. Va a ser una noche mágica.

—¿Cómo se da la elección del repertorio en una fecha tan ­especial?

—Es la celebración de estos diez años de recorrido, así que nos pusimos a pensar en esas canciones que significaron hitos, las que más nos pidieron, que marcaron huellas, aquellas que también fueron más significativas para mí. Pero además me paré muy del lado del público, para que, desde el repertorio, los arreglos e invitados elegidos se sientan continuamente movilizados.

—¿Cuáles son las fortalezas que encontraste en el camino?

—Sin dudas, las personas con las que me fui cruzando a lo largo de todos estos años. Entender que el camino nunca es en soledad, sino que hay que eslabonarse con el resto. Ahí es que nos hacemos fuertes. En los debates, intercambios, en las colaboraciones con artistas de todas las disciplinas. En esos encuentros siento que me hago fuerte, me alimentan, me abren nuevos horizontes.

—¿Por qué recomendarías al público que te acompañe en este momento?

—Porque daremos un concierto increíble, supercuidado y poderoso. Nos venimos preparando mucho con toda la banda bajo la dirección musical de Leonel Olivero, quien también forma parte de ella. Estamos más maduros, hemos crecido, y de alguna forma consagramos todo ese proceso en este concierto. Parados en la música de raíz vamos a expandirnos hacia otros géneros y formatos.