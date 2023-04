Gastón Soffritti y Candelaria Molfese se casan

Hay amor. Mucho. Los jóvenes actores Gastón Soffritti y Candelaria Molfese están en pareja hace poco más de un año y acaban de anunciar que se van a casar. En realidad la propuesta ocurrió hace algunos meses pero decidieron hacerlo público recién ahora, a través de sus redes sociales.

En efecto, la misma fue en enero pasado, mientras disfrutaban de un descanso y unas vacaciones en las playas de México. Además de ello, ahora se sabe que la propuesta de Gastón se hizo el 3 de enero, fecha del cumpleaños de ella. Es más, también sabemos ahora que aquella noche se dio una particular situación, dado que ella se habría molestado porque no habían hecho nada diferente para celebrar su día. Claramente, el actor tenía otros planes y todo muy bien pensado.

Según contó ella misma, al momento de la propuesta en el hotel donde se hospedaban, él eligió para la ocasión la canción Lost in the light y luego tomó una caja que había traído de Buenos Aires en su valija. Al descubrir el anillo le expresó: “Si a vos te parece, te dan ganas, podemos...”. Obviamente, aquella noche terminó con un sí de parte de ella a compartir la vida juntos.

Vale recordar que antes se sus vacaciones y de la propuesta formal, él ya le había consultado pero en cierto tono jocoso. Ocurre que fue a través de un vivo de Instagram. Aquella vez le había preguntado si se quería casar con él mientras la filmaba, a lo que ella sólo respondió con una sonrisa pícara, dado que era una broma al respecto. En realidad, hay que pensar que para esos días Gastón ya tenía todo más o menos pensado. Quizás fue una suerte de ensayo.

Gastón y Candelaria forman parte del medio desde hace rato, dado que comenzaron sus carreras actorales siendo niños. De hecho así fue como se conocieron: compartieron trabajo filmando una publicidad en Ushuaia. Allí, entre horas de trabajo, almuerzos, cenas y tiempos muertos entre grabaciones comenzaron a conocerse. Quizás se plantó una primera semilla del amor. A su vuelta, luego de intercambiar algunos mensajes empezaron a conocerse un poco más. Y si bien se engancharon pronto y con muchas ganas, se tomaron su tiempo para dar a conocer públicamente su amor y relación. Vale recordar que ambos venían de separaciones más o menos recientes. Ella estuvo ocho años de novia con el actor italiano Ruggero Pasquarelli, con quien no terminó en las mejores condiciones. De hecho, luego se conoció que él le había sido infiel. Y Gastón, por su lado, había cortado una relación con la modelo Antonella Pauletto.

Así las cosas, el amor avanza a pasos agigantados para ellos, que además comparten el proyecto laboral en el canal de streaming Loft Stream. Allí cada uno conduce un programa distinto. De hecho, allí compartieron gran parte de la intimidad respecto a la propuesta de casamiento. Es más, Candelaria le dio la novedad a su mamá a través de Instagram, donde junto a una foto donde se ve el anillo de compromiso, la arrobó y escribió: “¡Mirá, m! Ayer Gasti me pidió casamiento. Aún no caigo mucho, pero es un sí rotundo. No sé ni de qué forma ni cuándo, pero bueno, te lo cuento”.