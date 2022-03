Georgina Tirotta: “Pisar el escenario me da adrenalina, me sana mucho”

La talentosa artista Georgina Tirotta es parte de La desgracia, obra de culto de la calle Corrientes, que se presenta todos los viernes de abril a las 19 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Para saber detalles de este musical único, creado por Juan Martín Delgado y Mariano Condoluci, con libro y letras de Juan Martín Delgado y música de Francisco Martínez Castro, en donde Tirotta encarna a Samanta, hablamos con ella.

—¿Cómo llegás a La desgracia?

—Primero como espectadora, la vi cuatro veces. La disfruté y me pareció siempre una genialidad, algo que la gente no puede dejar de ver. En noviembre del año pasado me ofrecen este y dije que no, porque necesitaba vacaciones. Tenía planeado, desde antes, ir a una función y vi el personaje de nuevo, el elenco, lo perfecta que es la obra, y pensé que no podía perderme la oportunidad. Hablamos esa misma noche con el director y dije que sí.

—No hubo vacaciones…

—No, porque además estuve con el montaje de la obra de Aníbal Pachano, que hizo en Carlos Paz, así que no.

—¿Cuándo supiste que la comedia musical, el baile, el canto, era lo tuyo?

—Desde muy chica. Lo que más hago es bailar. Desde los tres años y medio, justo treinta años este año. Me gusta la totalidad de los recursos artísticos y creo que en la adolescencia empecé a ver mis primeras obras musicales, me viene a la cabeza Jazz swing tap, o películas musicales, y supe que iba por ahí.

Siempre me gustaron muchas cosas, varias disciplinas, y al entrar a la escuela de Julio Bocca me ayudó a enfocar más, como intérprete de teatro musical, y seguí con todo a la par, para que no sea solo lo bailado.