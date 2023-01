GH: tras un intenso debate quedó establecida la placa

No apta para cardíacos. Así podría resumirse la edición 2022-2023 de este Gran Hermano. Es que no paran de suceder imponderables. Cuando todo parece ir hacia algún lugar, algo inesperado ocurre cambiando de golpe los planes.

Así las cosas, como es ya un clásico a esta altura, la placa del próximo domingo quedó definida hace unos días y también los líderes de la semana eligieron a quién salvar. Esta vez no hubo un único líder, sino que fueron dos. Y en esta oportunidad, quienes ganaron la prueba semanal, además de hacerse de inmunidad, tenían que elegir a quien salvar de la placa. Siendo dos, la cosa no resultó tan simple. Y fue el conductor Santiago del Moro quien les explicó el mecanismo: mano a mano, en un clima íntimo, no podían decir abiertamente el nombre de la persona a salvar. Por eso es que debían intercambiar ideas y llegar a un acuerdo sin dar ningún dato específico. “Vamos a espiar la reunión de ustedes pero nos vamos a enterar cuando regresen acá”, les explicó Del Moro.

En este caso, los ganadores de la prueba fueron Romina y Marcos. Dos que han ido teniendo una competencia muy buena, ya que casi nunca han estado en placa, disponibles para que el público pueda elegir sacarlos. Pues bien, los nominados de esta semana fueron: Ariel, Agustín, Lucila y Daniela. Con esos nombres se encontraron ambos al momento de tener que salvar a uno. El debate de la elección entre ambos se dio en un contexto con una coreografía pensada para la situación, simulando un programa de televisión. Sentados frente a frente, con una copa de agua por lado y con la imagen de los cuatro nominados en pantalla gigante, rodeándolos, la que arrancó fue Romina diciéndole: “Vos te imaginás a quién (salvo) y yo me imagino a quién vos. ¿Y entonces?”. Aunque sin decirlo, ambos estaban pensando en lo mismo. Y bajo la particular situación de que el que más que quería salvar uno de ellos, es el que el otro más deseaba que estuviera en placa. Y viceversa. Romina quería salvar a Daniela; y Marcos, por su lado, a Frodo. “Yo los quiero a los cuatro, ahora tenemos que decidir, creo que a vos te pasa lo mismo”, expresó el salteño. “La realidad es que yo a Agus no lo quiero salvar y no creo que vos tampoco a Dani”, planteó Romina. Y continuó: “Para que se queden los dos tenemos que hacer una estrategia para que vayan a placa los dos”.

Así las cosas, la estrategia parecía indicar que la apuesta está en el desempeño de ambos -de Daniela y de Agustín- en placa, confiando en que no serán finalmente los elegidos por el público. Primero avisaron que La Tora sigue en placa, y luego hicieron lo mismo con Daniela. Finalmente el salvado fue Ariel. “No me lo esperaba, gracias”, dijo el exparrillero, casi emocionado. Y por su lado, Agustín expresó: “Una placa más, a pelearla y a lucharla”.