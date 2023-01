Wanda y su viaje a Dubái

Siguen los días agitados para Wanda. Y los viajes y movimientos. Porque si algo ha hecho la empresaria durante estas semanas es acumular millas y millas de viajes y vuelos. Además, es sabido que por donde anda ella se levanta polvareda. Ocurre que en los últimos días la ahora morocha se mostró en Dubái, donde apareció sola, sin ninguno de sus hijos y viéndose espléndida en la playa. Como quien juega al gato y al ratón, más allá de las especulaciones, nada se supo a ciencia cierta.

Mucho se dijo al respecto de los motivos por los cuales ella se encontraba en Dubái. El más resonante tuvo a su ex de protagonista. Ocurre que un periodista español dijo saber que Wanda había viajado a Emiratos Árabes para encontrarse con el futbolista Keita Baldé, excompañero de Mauro. Frente a ello, picante, irónico y visiblemente enojado, Mauro se expresó en las redes. En su IG publicó una historia que decía: “Te voy a ahorrar el chimento (...). Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los textos, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram, porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)”, empezó diciendo. Y agregó: “No tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 a.m. de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”. Luego, él borró todo ese contenido.

A todo esto, Wanda apenas se limitó a compartir fotos suyas en Dubái y a escribir “Siendo feliz”. Después de eso no dijo nada más. Antes de ello, la que sí había expresado respecto a los rumores de Wanda con Baldé, fue la mismísima esposa de este, quien aclaró que él estaba concentrado con su club, acompañado por sus padres, y que además ella y sus hijos viajarían en las próximas horas. Hasta que ayer, muy a su modo, Wanda develó el misterio de su repentino viaje a Dubái. Un motivo estrictamente comercial, dado que, según adelantó la empresaria, abrirá en los Emiratos Árabes un local de su marca de maquillajes. Y su llegada a ese país fue para ultimar detalles al respecto. En su IG publicó el aviso apenas diciendo “Próximamente” junto a su marca y el emoji de un planisferio. Según informó, luego de Dubái pasaría unos días por Francia, para luego emprender el regreso a Argentina. Estaría unos días acá y luego volvería a Estambul para que sus hijos se reencuentren con Mauro Icardi.

Por estos días también se barajó la posibilidad de que Wanda vuelva a residir en el país, dada la situación de uno de sus hijos, Valentino (fruto de su relación con Maxi López), que está en período de prueba en River Plate; además de una serie de compromisos laborales que ya tenía cerrados desde hace un tiempo. Al respecto, circuló que Icardi estaría por pedir la tenencia, pero Wanda no dijo nada al respecto. Ni tampoco su abogada, Ana Rosenfeld. Vale recordar que, lejos del conflicto, durante esos días le preguntaron a Wanda, a través de su IG: “¿Los niños extrañan a Icardi? Me parece un superpapá”; ella respondió: “Sí, es lo más. Apenas tenga unos días libres los acompaño”. Habrá que esperar a ver qué sucede cuando finalmente Wanda pise tierras turcas y se vean las caras con Mauro.