Guido Pennelli y Alan Madanes hablan de Freeks

Ya está en Dísney+ Freeks, la nueva serie de rock y misterio protagonizada por Guido Pennelli (Peter Punk y O11CE), Alan Madanes (Bia, Disney+), Julián Cerati (O11CE, Disney+), Pablo Turturiello (Cantando 2020) y Gastón Vietto (Peter Punk y Soy Luna, Disney+). La nueva historia íntegramente producida en América Latina desembarca en el servicio de streaming con mucho rock y una intrigante trama de misterio, centrada en un joven músico que, tras ser injustamente acusado de un robo, intenta recuperar su lugar como líder de la banda de rock del momento. Para saber más detalles de la propuesta, dialogamos con Pennelli y Madanes.

―Además del estreno de la serie, también habrá más sorpresas y presentaciones. ¿Cómo viven esto de poder mostrar, después de un tiempo, todo el trabajo que vienen haciendo?

―Guido Pennelli: ¿Cómo sabían que hay sorpresas? Sí, hay muchas sorpresas. Se especula mucho con la banda tocando en vivo, y no queremos descartar nada ni tampoco spoilear nada. Así que solo podemos decir que estamos contentos de que haya mucha música en la serie, y que estamos 100% preparados para una eventual presentación en vivo.

―Alan Madanes: Estamos superansiosos de poder mostrar todas estas canciones en vivo. Sería un sueño poder volver a juntarnos también a tocar, porque esta serie ya se firmó hace un tiempo, entonces poder recuperar ese sonido que teníamos en la sala de ensayo, en el set, durante el rodaje, sería increíble. Pero en principio poder disfrutar y terminar con esta ansiedad de que la gente pueda escucharlo y que disfruten del disco, la serie, todos los momentos musicales que hay en la historia. Así que primero empezar por eso y después, si vienen más cosas, ojalá, siempre bienvenido.

―¿Qué es lo que más le gusta a cada uno de su rol y qué es lo que no?

―GP: A mí lo que me gustó mucho de Gaspar es que es una persona que, pese a que es insegura, que tiene sus inseguridades, a su vez muestra sus convicciones en los momentos en los que pasa por ciertas crisis, en el momento en que más golpeado está. Cuando al verlo creés que por ahí es una personalidad más introvertida, en el momento en el que más está sufriendo o más golpeado es el personaje, es cuando más cobra fuerza, y sabe que es el único que puede cambiar la situación y sale para adelante. También se enamora en el medio de estas situaciones que va viviendo, por las que está un poco triste, conoce a una persona que le gusta mucho y que también creo que le da inspiración para componer, como también le van cayendo ideas y decide cómo salir a buscar y recuperar lo que es de él, que es principalmente, bueno, sus amistades, convencer a sus amigos, a pesar de que no tiene por qué, porque él no hizo nada, y recuperar lo que es de él, que es la banda.

―AM: Creo que Ludo, en el terreno del amor, comete algunos errores y algunas equivocaciones producto de sus deseos, de sus debilidades también, y eso lo lleva a tener que arrepentirse en el mejor de los casos, y a veces hasta pagar las consecuencias. Se ve envuelto en un aprendizaje después de todo eso, pero bueno, hay ciertas decisiones que yo no comparto, con las que me había enfrentado al interpretar este rol, en el sentido de que, bueno, Ludo es una persona muy pasional y eso a veces lo lleva por un mal camino. Pero para nombrar algo que está muy bueno, esa pasión en otros terrenos lo lleva a conquistar grandes cosas, y también hay un sentido de la lealtad para con el grupo, que al final de cuentas me gustaría pensar que lo logra y que esa evolución existe en el personaje, y que la amistad que tiene con Gaspar toca muchos momentos y algunos muy abajo, pero hay momentos en los cuales se ve el corazón del personaje. Entonces esas capas que tiene se van quitando, y al final de todo vemos el corazón de Ludo, y creo que eso es algo interesante que le suceda al personaje.

―GP: Totalmente. Creo que es algo interesante que tiene la serie en general, que al principio se ve cómo los personajes se equivocan, pero en el transcurso de la serie te vas dando cuenta por qué se equivocan y qué clase de personas son al tratar de arreglar esos errores.

―Muchos ya han tenido contacto con la música y producciones musicales. Cuando les dijeron quién iba a interpretar a cada uno en la banda, ¿les gustó o hubieran preferido otro rol?

―AM: A mí me encantó, para mí era espectacular la banda que armó Dísney, yo ya desde los castings la venía sintiendo, porque muchos hicimos casting juntos, entonces hacíamos talleres en los que compartíamos todos los roles. Algunos fuimos intercambiando, pero yo creo que se armó un grupo espectacular. La mayoría de los personajes yo ya no podría imaginarlos interpretados por otros actores, y creo que encontramos una química los cinco que no es muy común que suceda, y que se disfruta mucho y hace que el trabajo sea muchísimo más agradable y muchísimo más ameno.

―GP: En mi caso, estoy más acostumbrado a tocar la batería, pero cuando me enteré que tenía que cantar y tocar la guitarra me incentivó mucho, me pareció un desafío cantar las canciones, ir a grabar. Me gustó, me incentivó, me entusiasmó y también me encantó la elección que hicieron para cada uno de los instrumentos, a pesar de que muchos estaban como, y en mi caso también, corridos del instrumento. Fue muy divertido desde el primer día que nos pusieron adentro de una sala y nos dijeron, bueno, encuéntrense como compañeros, como músicos, estas son las canciones, fíjense cómo suenan, a ver si pueden hacerlas sonar, y de a poquito encontrándose con la música de la serie. Y lo primero que hicimos fue encontrar complicidad entre todos. Nos llevamos bien, empezamos a tocar, nos reíamos. Se armó como un grupo desde la química musical de un principio, y después, cuando empezamos a crear todos los personajes, fue como mucho más fácil de encontrarlo porque ya había, como te digo, esta química: nos llevábamos todos bien de entrada.