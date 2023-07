La palabra de Britney luego de la agresión

La superestrella pop Britney Spears salió a declarar y aclarar los tantos luego de lo sucedido el día jueves en un restorán de la ciudad de Las Vegas, cuando quiso tomarse una selfie con el jugador de básquet de la NBA Victor Wembanyama y fue agredida y corrida del lugar de manera violenta por un agente de seguridad del jugador. Según el sitio especializado TMZ, “ella es fanática (de los Spurs) y se acercó a él para preguntarle si podían hacerse una foto juntos. Ella le dio un golpecito en la espalda, en el hombro derecho y, según nos han dicho, el director de Seguridad del equipo de los San Antonio Spurs le dio instantáneamente una bofetada, haciéndola caer al suelo”.

Por ello, la cantante presentó una querella por agresión contra Damian Smith, director del equipo de seguridad de los Spurs y quien le habría dado la bofetada. Pero ayer, la propia Britney emitió un comunicado en sus redes refiriéndose a lo sucedido. “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí, y he tenido una buena cantidad”, comenzó diciendo. Y agregó: “No estaba preparada para lo que me pasó anoche. Reconocí a un atleta en mi hotel. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Fue muy fuerte, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”.

“Soy consciente de la declaración del jugador, en la que menciona que lo agarré por detrás, pero simplemente le di un golpecito en el hombro. Su seguridad luego me dio un empujón sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y hace que mis lentes se me caigan de la cara. Estuve rodeada de gente todo el tiempo. De hecho, esa noche fui rodeada por un grupo de al menos 20 fanáticos. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos”, amplió, dejando en claro que quería diferenciar la forma de actuar de su seguridad de la del jugador de la NBA.

En tanto, Wembanyama se excusó diciendo que ella no le dio apenas un golpecito, sino que directamente lo agarró de atrás y que por ello reaccionó su equipo de seguridad. Por el lado de Britney, ella exige una disculpa pública tanto del jugador como de su seguridad.