Se cumple un mes de la detención de L-Gante

Elián Valenzuela acaba de cumplir un mes detenido en la DDI de Quilmes. Desde aquel comienzo de junio, cuando todo era sorpresivo e inesperado y parecía ser cuestión de días hasta hoy, ha pasado de todo. Los primeros días, el trapero había encontrado una forma original de comunicarse: a través de algunos amigos hacía públicas algunas cartas con distintos mensajes. Por ejemplo: “Gracias a todos por el aguante. Estoy bien, preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga. Espero que les guste el último tema. Se viene mucho más”, “Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego de Crónica, tenés razón. Para muchos, soy más que un grano” y “Gracias por el aguante. Yo toy re piola, descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420”. Casi todos esos escritos estaban firmados de la misma manera: “Celda 4”. Fuera de la DDI de Quilmes, lo estuvieron acompañando durante los primeros días no solo su mamá, sino también muchos de sus amigos y su entorno más cercano, conocido como “La Mafilia”, y su expareja y madre de su pequeña hijita Jamaica, Tamara Báez.

Entre tanto, Wanda Nara también publicó un tuit haciendo referencia a la situación de Elián: “Soy de esas personas que siempre está de una manera privada, porque el que hace de corazón no lo expone, sobre todo en situaciones delicadas. El que tiene que saber, ya sabe”, escribió aquella vez. Y agregó: “Perdón a las guardias periodísticas, pero prefiero no hablar en público cuando un amigo la está pasando mal”. Hay que señalar que últimamente a ella le llovieron algunas críticas, sosteniendo que no había estado acompañando como se esperaba.

Además de ello, una de las cuestiones más importantes tienen que ver con el cambio de abogado patrocinante que hizo L-Gante hace apenas semanas. Desde su detención, quien lo defendió fue su abogado que ya tenía desde antes, Alejandro Cipolla. Luego de la renuncia de Cipolla, su nuevo letrado es Juan Pablo Merlo. Al poco tiempo de la llegada de este nuevo abogado, más precisamente durante la semana pasada, se conoció que el juez de Garantías había decidido otorgarle la excarcelación extraordinaria. Pero aún así, sigue detenido. Ocurre que el fiscal Raúl Villalba apeló, y por ello es que no se hizo inmediata su liberación. Durante estos días, recibió la visita de su ex y de su hija Jamaica. Además, desde el entorno contaron que el cantante va contando con palitos en la pared, como en las películas, los días que lleva allí. Y aseguraron que tiene muchas ganas de estudiar abogacía una vez se encuentre en libertad.