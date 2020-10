Guillermo Marín: “El streaming llegó para quedarse”

La fuerza, tenacidad y perseverancia llevaron a Guillermo Marín a producir las obras más resonantes. Sin embargo, la vida tal como la conocíamos sufrió un freno debido a la pandemia imperante. En este sentido, ni lerdo ni perezoso, el empresario puso manos a la obra para crear ArShowLive, una plataforma de streaming para que el público disfrute las transmisiones con una óptima calidad en sonido e imagen. Durante una entrevista con diario Hoy, Marín habló sobre los detalles y las fortalezas de la propuesta online

—¿Bajo qué circunstancias surge este proyecto?

—La idea surgió antes de la pandemia, porque siempre creí en el streaming. Cada vez que vendía algún evento en el exterior, venía gente y lo adquiría. La verdad es que quería hacer uno que sea más similar a un canal de televisión.

—¿Cómo sucede la elección de las correspondientes grillas?

—El proceso de selección de artistas en primera medida fue por una convocatoria, hacemos una junta e intercambiamos opiniones. También salgo a conquistar a los que me interesan, sobre todo aquellos artistas internacionales y con una plataforma latinoamericana.



—¿Por qué pensaste en Amazon para llevar a cabo tu lanzamiento?

—Si bien es un gasto muy caro para mí, es un logro estar ahí, conectado desde esta plataforma. Además, es la única que me da la garantía que aunque ingrese un número alto de gente, la página no se cae nunca ni se deteriora la imagen o el sonido.

—Sobre los protocolos a la hora del trabajo, ¿qué recaudos se manejan?

—Cumplo e implemento todos los que me pide la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también el Gobierno de la nación Argentina. Todos los que exijan, serán llevados a cabo.

—¿La era digital se instaló definitivamente?

—No tengo dudas de que el streaming llegó para quedarse. Con respecto a la vuelta a las tablas, es decir el teatro, es toda una incertidumbre. Pensé que a estas alturas íbamos a tener menos casos de Covid-19. Nadie tiene la culpa de la pandemia, están creciendo los casos a casi diez mil o más por día, y no sé cuándo bajará para que las actividades se reabran.