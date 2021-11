Ignacio Sagalá: “Estoy muy feliz por todo lo que me tocó vivir”

Tras pasar de manera exitosa por el certamen de canto La voz, el finalista Ignacio Sagalá se suma a Noialtri, grupo lírico pop conformado por Nicolás Manservigi, Javier Suárez y Juan Plante, para participar de un show que darán el próximo domingo 12 de diciembre en el teatro Astral de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con este multimedio, contó cómo vive su ingreso a la formación.

—¿Cómo vivís tu paso por La voz y ahora al espectáculo?

—La verdad es que estoy muy feliz por todo lo que me tocó vivir, muy contento por el paso por el programa y los amigos que me dejó y ahora haciendo lo que me gusta, cantar. Ahora apareció esta oportunidad de cantar con los chicos y no la voy a desaprovechar.

—¿Cómo llegás a Noialtri?

—Mi representante me contactó con el productor y surgió la propuesta de hacer esta gira por Buenos Aires y otras provincias y le dije que sí, así que nada, él me recomendó y la quise aprovechar.

—¿Conocés el teatro donde se va a hacer el show?

—No, no lo conozco, va a ser la primera vez que entro a un teatro en Buenos Aires.

—¿Tampoco como espectador?

—Tampoco, y sé que los mejores teatros del país están ahí, en calle Corrientes, así que va a ser un lindo desafío.

—¿Con qué se van a encontrar los espectadores en el show?

—Con clásicos y algunas canciones que interpreté en La voz, va a estar muy bueno.

—¿Viene tu familia?

—Sí, mis padres, mis hermanos, creo que una tía también.

—Y cuando toquen en Córdoba estarán todos.

—Sí, el 17 toco en la Sala de las Américas con entradas casi agotadas, que se compran en disquería Edén.