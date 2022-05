Inés Barrionuevo habla de Camila saldrá esta noche, su nueva película

Camila saldrá esta noche, de Inés Barrionuevo, protagonizada por Nina Dziembrowski, narra el despertar sexual y la salida al mundo de su protagonista, una joven que entiende el momento histórico que atraviesa y comienza a liberarse de ataduras que su entorno le impone.

“Ha sido más casualidad que llevar el timón de mis películas que por tiempos pandémicos salieran seguidas Las motitos y ahora Camila saldrá… que ambas salieron de convocatorias, una codirección, una producción, porque si hubiese sido como Atlántida o Julia y el zorro, el proceso hubiese sido más largo. De 2013 a esta parte cuatro películas es un montón”, dice Barrionuevo a diario Hoy sobre el porqué de los estrenos tan pegados de sus últimas producciones.

“Las primeras películas responden a un análisis y procesos del pasado, duros, en donde uno pierde muchos años de vida, por el proceso de largo aliento, y ahora, con estas propuestas, entiendo que puedo ponerme al servicio de proyectos de otros, no sólo míos, saliendo de eso que es tan de Argentina, que lo entiendo, porque no estamos en Hollywood, de la autoría y dirección”, agrega. “Afuera muy pocas películas son imaginadas, escritas, por los directores, y entiendo que acá pase porque los procesos de desarrollo no son contemplados y son bastardeados”, finaliza.

TOP GUN MAVERICK

36 años después de salirse de la escuela de élite para aviadores, Top Gun, Pete “Maverick” Mitchell vuelve para liderar a un grupo de jóvenes, entre los que se encuentra el hijo de su amigo “Goose”. La ambición de los nuevos pilotos, el pasado que acecha cada pensamiento de Maverick, y una historia de amor que vuelve en medio de la trepidante acción de las misiones.

Tom Cruise recupera la esencia de la primera entrega y la aggiorna a los tiempos que corren. Final con tema de Lady Gaga creado para la ocasión.

CINE PORTUGUÉS CONTEMPORÁNEO

Mayo y junio son los meses elegidos para presentar en el cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, Buenos Aires) una serie de producciones portuguesas recientes que han tenido su paso por diferentes festivales de todo el mundo, con entrada libre y gratuita.

Amor fati, de Cláudia Varejão, Un placer, camaradas, de José Filipe Costa, Suzanne Daveau, de Luisa Homem, y Tres realizadoras portuguesas, con trabajos de Sofia Bost, Mariana Gaivão y Leonor Teles, son solo algunas de las elegidas.