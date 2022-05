Isabel Macedo: “No encuentro otra cosa que me dé felicidad como actuar”

Franklin. Historia de un billete, de Lucas Vivo García Lagos, protagonizada por Sofía Gala y Germán Palacios, tiene a Isabel Macedo en un rol diferente, que marca su regreso a la actuación. Repartiendo su tiempo entre Salta y Buenos Aires, disfrutando su matrimonio con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey y a punto de ser madre otra vez, la intérprete dialogó en exclusiva con diario Hoy sobre su presente y futuro.

—¿Por qué hiciste tan poco cine?

—Pienso que tal vez las cosas que me llegaban no me gustaban tanto, pero no porque me hiciera la exigente a nivel actoral, sino porque una siente las cosas que le pueden quedar bien. Es algo muy personal y no me encontraba nunca con un guión que me fascinara; creo que ése es el motivo.

—En esta película hacés algo completamente diferente…

—Este era un superdesafío, totalmente diferente a cualquier cosa que hubiera hecho. Incluso hubo un pedido del director, porque que él la imaginaba rubia, de pelo corto, a todo nivel y me dijo: “¿Querés probarte una peluca?”. Le dije que no, que quería encarnarla como él lo había imaginado y me fui a hacer el color. El guión estaba tan bien escrito, me pareció super entretenido, me lo devoré, todo el tiempo pasan cosas. Me gustaba el desafío de llegar al set y poder confiar, ponerme en manos del director y hacer lo que él imagina y sueña. Y eso me divierte, que el director te pueda moldear porque ahí está el verdadero laburo, ahí está la entrega, viendo qué querés contar. Llegaba a casa llena de moretones, todos me decían “no es necesario tanto”, porque para mí es “todo o nada”, sino me quedo en mi casa.

—No hay papeles chicos y se ve que todos aprovecharon la oportunidad que les dieron en la película…

—Todos fuimos confiados a rodar porque el guión estaba bien escrito, la historia estaba bien llevada, ningún personaje está porque sí. Cuando ves el elenco, hay actores gigantes haciendo escenas chiquitas y eso por algo es, por algo dijeron que sí. Me parece que había muchas ganas; la hicimos en plena pandemia y era un desafío. Las productoras apostaron y todo se dio para que las cosas fueran redondas y creo que la película también lo es. Todos llegamos bien, responsablemente, nos portamos bien para no contagiar a nadie. Encaramos un proyecto por seis u ocho semanas pero no sabíamos si podía ser más. Todo se hizo en tiempo y forma y por suerte fue super placentero el proyecto.

—¿Qué impulso les dio filmar así?

—Contar bien el cuento, las ganas, la certeza de estar todos testeados y principalmente el estar contento por lo que estás haciendo. No encuentro otra cosa que me dé felicidad como actuar y pienso que es eso, llegar al set, mirando a todos, querés quedarte ahí viendo y siendo parte de la historia.