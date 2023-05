Jacky Bracamontes: “La actuación implica más reto para mí”

Creada por las argentinas Loli Miraglia y María José Riera, La suerte de Loli, que se ve por Telemundo Internacional, tiene a Jacky Bracamontes como una de sus protagonistas, con quien hablamos para saber más detalles de la propuesta.

—Modelaje, actuación, conducción, hasta doblaje hiciste, ¿hay algún rol que te guste más que otro?

—Mira, lo que pasa es que lo que más he hecho últimamente es la conducción y me encanta porque soy yo, porque las alfombras rojas, porque el glamour, porque me fascina, pero por otro lado, la actuación implica más reto para mí. O sea, a mí la conducción es algo que se me da, que he estudiado, que he trabajado, que la experiencia conforme vas haciendo más cosas, pues te va la vida y el trabajar, pero la actuación, el quitarte tu máscara y abrirte a un personaje que es parecido más a ti, otros que serán opuestos, otros que no, pero eso para mí, el desprenderme de mí para darle vida a un personaje, eso implica un reto para mí, por tanto, me llama mucho la atención.

—Vamos con La suerte de Loli, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió cuando llegó esta propuesta? ¿Qué pensaste?

—Decir que sí. La verdad es que me tocó desde hacer el piloto, representando a Mariana desde el piloto, y ahí, sin conocer tanto, porque tú sabes, cuando haces un piloto tampoco te dan tanta información, porque es eso, un piloto se está probando, se está viendo, se está buscando que lo aprueben para realizarlo. Y desde que hice ese piloto me enamoré del personaje, me encantó. Entonces cuando ya nos dijeron que sí se iba a hacer fue fiesta, obviamente ¿Qué implicaba para mí? Tengo una familia grande, cinco niñas, mi marido que cuenta como por cuatro niños. Entonces no es fácil, pero ya les dije: “OK, díganme qué necesitan de mí. OK, un mes. Perfecto”. Yo hablé con mi esposo, hablé con mis hijas: “Un mes voy a estar trabajando. Van a estar atendidas, voy a estar al frente de ustedes, pero tengo que enfocarme en mi trabajo”. Y ya lo había hecho antes en algunas películas que había hecho. Entonces, como que ya es un sacrificio que se hace, pero vale la pena porque el proyecto fue espectacular. Fue ese regresar para mí a la actuación que me encanta y a los nuevos retos. Así que fue un regalo de la vida.