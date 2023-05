La condena a Donald Trump

El empresario y expolítico Donald Trump fue condenado por agredir sexualmente a la escritora y guionista Jean Carroll en 1996. Asimismo, el organismo responsable fue la Corte Federal de Nueva York, que dictaminó la sentencia y lo encontró culpable en los delitos de abuso, difamación, calumnias e injurias, aunque descartó el delito de violación que estaba en la carátula en una primera instancia. En este sentido, deberá pagar cinco millones de dólares a la víctima más los saldos por los gastos judiciales que se encararon en el proceso, que duró tan solo unos meses.

Por su parte, el jurado fue el responsable de dar por terminado el cargo de violación y la respectiva denuncia pero sí aceptó dos cargos menores bajo la categoría de agresión sexual. En este sentido el delito quedará bajo esa figura y la víctima va a recibir dos millones de dólares en concepto de reparación de los daños por el abuso sexual y otros tres millones de dólares por la difamación que sufrió.

Sucede que cuando comenzó el juicio y la causa tomó notoriedad pública, el expresidente tomó sus redes sociales para decir toda clase de improperios hacia la mujer además se declaraba inocente y alegó que nunca la conoció. También está dispuesto a apelar la medida que ensució su buen nombre. La misma decisión tomó este hombre contra una actriz pornográfica Stormy Danields. Esta última presentó una demanda porque el mediático le pagó para que dejara en la clandestinidad el amorío y ahora están enfrentando un juicio.

Al llegar al final del proceso judicial, Carroll afirmó: “Estamos muy felices. Esta victoria no es solo para mí, sino para todas las mujeres que han sufrido porque no se les creyó”. Asimismo la representante dijo: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el expresidente de Estados Unidos”. También afirmó que no hay procesos ágiles y lamenta que “por demasiado tiempo los sobrevivientes de agresiones sexuales hicieron frente a un muro de duda e intimidación”.

Recordemos que los hechos de público conocimiento ocurrieron en los 90, cuando la periodista fue a entrevistar al magnate a uno de sus locales, estaban en una sección, más precisamente en la de lencería femenina, cuando ocurrieron los delitos sexuales. Así recordó: “Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena”. Luego abusó de ella y sobre eso recuerda: “Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir”.

Este reclamo que había quedado en el pasado puso ser subsanado en la vía judicial cuando la mujer presentó el reclamo correspondiente una vez que se aprobó la Ley de Sobrevivientes Adultos, que permite a las víctimas de agresión sexual ir en búsqueda de justicia sin importar cuánto tiempo pasó desde el crimen. Asimismo, la defensa de Trump la acusó por querer hacer una campaña de ­marketing y así vender más libros en su haber, además de manchar el nombre del candidato a las elecciones de 2024.